پشاور : پولیس، ایف سی کی وردی میں وارداتیں کرنیوالے 4 ڈاکو ہلاک، 3 افغان نکلے
ملزم عبدالغفور، شاہ پور، جاوید اور سمیع اللہ 22سال سے وارداتیں کررہے تھے ،ڈاکٹرکے گھرسے کروڑوں لوٹے ،ساتھیوں کی تلاش بھاری اسلحہ،2موٹرسائیکلیں برآمد،ہلاک ڈاکو پشاور، راولپنڈی، نوشہرہ ، دیگر اضلاع کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھے :ایس ایس پی آپریشنز
پشاور (دنیا نیوز،بیورورپورٹ)پشاور کے علا قے میراکچھوڑی مہرگل کلے میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 4ڈاکو ہلاک ہو گئے ،جن میں سے 3 ڈاکوؤں کا تعلق افغانستان سے ہے ،ملزم 2003 سے پولیس اورایف سی کی وردی پہن کر گھروں میں وارداتیں کررہے تھے ،تھانہ چمکنی کی پولیس اور ڈاکوؤں کے مابین مبینہ مقابلے میں چاروں ملزم مارے گئے ، پولیس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے ملزم 22 سال سے وارداتیں کر رہے تھے۔
پولیس نے کہاکہ ہلاک ملزموں اور ان کے ساتھیوں کا گینگ پشاور، راولپنڈی، نوشہرہ اور دیگر اضلاع میں 2 دہائیوں سے سرگرم ہے ، ملزموں کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، مرنے والے ڈاکوؤں کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کرکے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ،ہلاک ملزموں میں عبدالغفور، شاہ پوراور جاوید افغانستان کے شہری نکلے ، سمیع اللہ بیرون گنج کے رہائشی تھے ،4 رکنی گینگ حال ہی میں علاقہ جھگڑا میں پولیس کی وردی پہن کر ڈاکٹر کے گھر میں گھس کرکروڑوں کی نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہوا تھا۔ایس ایس پی آپریشنز پشاور مسعود احمد بنگش کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو پشاور، راولپنڈی، نوشہرہ اور دیگر اضلاع کی پولیس کو انتہائی مطلوب تھے ، ڈاکوؤں نے حالیہ دنوں میں دو بڑی وارداتیں کی تھیں، ڈاکوؤں سے کلاشنکوف، رائفل، 2 پستول اور 2موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔