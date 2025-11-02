سکھوں کی نسل کشی ، یکم نومبر 1984بھارتی تاریخ کا سیاہ باب
ہزاروں سکھ ماردئیے گئے ، سینکڑوں خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا 40سال بعد بھی سکھ انصاف کے منتظر ، مودی حکومت میں بھی مظالم جا ری
اسلام آباد(سید ظفر ہاشمی) یکم نومبر 1984کا سکھ نسل کشی سانحہ،بھارت کی تاریخ کا سیاہ باب ہے جس میں ہزاروں سکھوں کا قتل عام کیاگیا جبکہ سینکڑوں خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ۔اکتیس اکتوبر 1984کو اس وقت کی بھارتی وزیرِاعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد پورے بھارت میں سِکھ برادری کے خلاف ظلم و بربریت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کئی روز تک جاری رہا۔ بین الاقوامی جریدوں ڈپلومیٹ اور ہیومن رائٹس واچ سمیت متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات کو بھارت کی تاریخ کا سیاہ باب قرار دیاہے۔
رپورٹس کے مطابق انتہاپسند ہندو گروہوں نے ووٹر لسٹوں کی مدد سے سکھ برادری کے گھروں کی نشاندہی کی اور پھر رات کے اندھیرے میں حملے کی منصوبہ بندی کی گئی ۔اگلی صبح قتل عام شروع ہوگیا ،سکھوں کے گھروں اور کاروباروں کو نذرِ آتش کیاگیا ۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی پولیس اور حکومتی عہدیداروں نے حملہ آوروں کو نہ صرف روکنے میں ناکامی دکھائی بلکہ کئی مقامات پر ان کی پشت پناہی بھی کی۔ 1969 کے گجرات فسادات، 2000 کے چھٹی سنگھ پورہ سانحے اور 2019 کے کسانوں کے احتجاج کے دوران سکھوں پر حکومتی جبر کے مختلف واقعات رپورٹ ہوئے ۔
وزیرِاعظم نریندر مودی کی حکومت پر بھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سکھ مظاہرین کو جیلوں میں بند کرنے اور ان کے خلاف طاقت کے بے جا استعمال کے الزامات عائد کیے ۔ بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرونِ ملک مقیم سکھ رہنما بھی محفوظ نہیں۔ 18 جون 2023 کو کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کردیا گیا۔کینیڈا کے وزیرِاعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر اس قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ۔ چالیس برس گزر جانے کے باوجود 1984 کے فسادات کے بیشتر متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ عالمی برادری کی خاموشی اور بھارتی حکومت کی عدم دلچسپی نے اس تاریخی سانحے کو دنیا کی اجتماعی یادداشت میں ایک نہ بھولنے والا زخم بنا دیا ہے ۔