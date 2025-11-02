صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں بدستور بد ترین سموگ ،گوجرانوالہ آلودہ ترین شہر

  • پاکستان
سکولوں کے اوقات کار تبدیل ،صبح پونے 9بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے :حکام

لاہور (دنیا نیوز)پنجاب بدستور بد ترین سموگ کی لپیٹ میں ،گوجرانوالہ سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا،پنجاب میں سموگ کے باعث تمام سکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب بدستور بد ترین سموگ کی لپیٹ میں ہے ،گزشتہ روز گوجرانوالہ ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا اوراس کا اے کیو آئی 521 ریکارڈ کیا گیا ،صوبائی دارالحکومت لاہور کی فضا بھی انتہائی آلودہ رہی جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 351، فیصل آباد کا اے آئی کیو275 اور ملتان کا 273ریکارڈ کیا گیا۔

طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کردی۔ علاوہ ازیں آلودگی پھیلانے میں ملوث افراد کیخلاف انتظامیہ کا صوبے بھر میں کریک ڈاؤن جاری رہا، 22 مقدمات درج کرکے قانون شکن گرفتار کر لئے گئے ۔دریں اثناء بڑھتی سموگ کے باعث سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کرتے ہوئے حکم جاری کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری و نجی سکولز اب صبح پونے 9 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے ۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد کے مطابق اوقات کار میں تبدیلی کا حکم نامہ کل 3 نومبر سے 31 جنوری 2026 تک نافذ العمل رہے گا،خلاف ورزی کرنے پر 5 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ 

