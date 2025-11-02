صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی کا رویہ نرم ہوگیا،برف پگھلے گی :تھنک ٹینک

  • پاکستان
لگتاہے وفاق سے تعاون ہوگا:مجیب الرحمن،یہ تبدیلی بڑی بات نہیں:حسن عسکری جوش پر ہوش غالب آیا ہے ،جرگہ بلانا سنجید گی کا مظاہرہ :سلمان غنی ،رسول بخش

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تجزیہ کا ر مجیب الرحمن شامی نے کہا ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے روئیے میں نرمی آچکی ہے ، حالات میں بھی تبدیلی آچکی ہے ،لگتا ہے کہ سہیل آفریدی وفاق سے ملکر معاملات کوآگے بڑھائیں گے ،برف پگھلے گی۔دنیانیوز کے پروگرام ‘‘تھنک ٹینک’’ میں گفتگو کرتے ہوئے مجیب الرحمن شامی نے کہاکہ عمران خان اور گنٖڈاپور کہتے تھے افغان طالبان سے بات چیت ہونی چاہئے ، اب پاکستان کے کابل حکومت سے مذاکرات شروع ہیں ، افغان طالبان سے رابطہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹا آسان ہوجائے گا۔

تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا جو تبدیلی آئی ،وہ بڑی بات نہیں ،وزیر اعلیٰ کے پی کا ہو یا پنجاب کا ہو یا کہیں کا ہو، ہر وقت تصادم کی پالیسی فالو نہیں کرتا، سہیل آفریدی کو لااینٖڈ آرڈر کے چیلنج کا سامناہے ، قیام امن کیلئے دوسری جماعتوں سے تعاون لینا ضروری ہوتا ہے ۔ تجزیہ کا رسلمان غنی نے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلے تو بڑے سخت بیانات دئیے ،اب جوش پر ہوش غالب آیا ہے ،انہیں ذمہ داریوں کا احساس ہے ،انہوں نے جرگہ بلا کر سنجیدگی کا مظاہر ہ کیا ہے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ سیاست میں لچک ہوتی ہے ،یہ نہیں ہوتا کہ ایک مکمل جیت جائے دوسرا ہارجائے ،اگرمفاہمت اورتعاون ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کی سیاسی مزاحمت ختم ہو گئی ہے ،ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ کے پی میں امن ہو،خون خرابہ ختم ہوجائے ، سہیل آفریدی نے جرگے بلانے کا فیصلہ کیا جو قابل تحسین ہے ۔

