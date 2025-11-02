سہیل آفریدی کا رویہ نرم ہوگیا،برف پگھلے گی :تھنک ٹینک
لگتاہے وفاق سے تعاون ہوگا:مجیب الرحمن،یہ تبدیلی بڑی بات نہیں:حسن عسکری جوش پر ہوش غالب آیا ہے ،جرگہ بلانا سنجید گی کا مظاہرہ :سلمان غنی ،رسول بخش
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)تجزیہ کا ر مجیب الرحمن شامی نے کہا ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کے روئیے میں نرمی آچکی ہے ، حالات میں بھی تبدیلی آچکی ہے ،لگتا ہے کہ سہیل آفریدی وفاق سے ملکر معاملات کوآگے بڑھائیں گے ،برف پگھلے گی۔دنیانیوز کے پروگرام ‘‘تھنک ٹینک’’ میں گفتگو کرتے ہوئے مجیب الرحمن شامی نے کہاکہ عمران خان اور گنٖڈاپور کہتے تھے افغان طالبان سے بات چیت ہونی چاہئے ، اب پاکستان کے کابل حکومت سے مذاکرات شروع ہیں ، افغان طالبان سے رابطہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹا آسان ہوجائے گا۔
تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا جو تبدیلی آئی ،وہ بڑی بات نہیں ،وزیر اعلیٰ کے پی کا ہو یا پنجاب کا ہو یا کہیں کا ہو، ہر وقت تصادم کی پالیسی فالو نہیں کرتا، سہیل آفریدی کو لااینٖڈ آرڈر کے چیلنج کا سامناہے ، قیام امن کیلئے دوسری جماعتوں سے تعاون لینا ضروری ہوتا ہے ۔ تجزیہ کا رسلمان غنی نے کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلے تو بڑے سخت بیانات دئیے ،اب جوش پر ہوش غالب آیا ہے ،انہیں ذمہ داریوں کا احساس ہے ،انہوں نے جرگہ بلا کر سنجیدگی کا مظاہر ہ کیا ہے ۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا کہ سیاست میں لچک ہوتی ہے ،یہ نہیں ہوتا کہ ایک مکمل جیت جائے دوسرا ہارجائے ،اگرمفاہمت اورتعاون ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کی سیاسی مزاحمت ختم ہو گئی ہے ،ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ کے پی میں امن ہو،خون خرابہ ختم ہوجائے ، سہیل آفریدی نے جرگے بلانے کا فیصلہ کیا جو قابل تحسین ہے ۔