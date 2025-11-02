پنجاب بار کے انتخابات مکمل ، 332 امیدوار وں کو ووٹ ڈالے گئے
راولپنڈی کی 5نشستوں کے نتائج کا اعلان ، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک کامیاب سرگودھا کی 2نشستوں پر ارشد ہنجرا ،میاں عبدالقدیر فاتح،سرکاری نتائج کا اعلان کل
لاہور،راولپنڈی(کورٹ رپورٹر ،این این آئی،نمائندہ دنیا)پنجاب بار کونسل کے انتخابات برائے 2025-2030کیلئے پولنگ مکمل، 75 سیٹوں کیلئے 332 امیدوار وں کو ووٹ ڈالے گئے ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق راولپنڈی کی 5 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک بھی کامیاب ہو گئے ،سرکاری نتائج کل جاری کئے جائیں گے ۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب بار کونسل کے الیکشن کا گزشتہ روز انعقاد ہوا، لاہور سمیت پنجاب بھر میں رجسٹرڈ وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیا،پولنگ کا عمل صبح نو بجے شروع ہوا جو شام پانچ بجے تک جاری رہا ،مجموعی طور پر صوبہ بھر میں ایک لاکھ 32 ہزار سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے ، لاہور ڈویژن کی 20 نشستوں پر 93 امیدوار مدمقابل تھے ، پولنگ کے موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے تھے ،جوڈیشل افسروں نے بطور پریزائیڈنگ افسر فرائض سر انجام دئیے ۔انتخابات کے موقع پر لاہور ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ اور بینچز سمیت صوبہ بھر کی سول و سیشن عدالتیں بند رہیں ۔ انتخابات کے موقع پر پولنگ سٹیشنز کے احاطے میں گہما گہمی رہی ، مرد و خواتین سپورٹرز اپنے حامی وکلاء کیلئے ووٹ مانگتے رہے ،مجموعی طور پر ووٹنگ کا عمل پر امن ماحول میں مکمل ہوا ، ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا۔
پنجاب بار کونسل راولپنڈی کی 5 نشستوں کے رات گئے ملنے والے نتائج کے مطابق 18 امیدواروں کے درمیان مقابلے کے بعد ملک فخر حیات 2927 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ، حسن عباس ہمدانی 2022 ووٹوں کے ساتھ دوسرے ، شاہد محمود عباسی 1738 ووٹوں کے ساتھ تیسرے ، فیصل ملک 1730 ووٹوں کے ساتھ چوتھے اور قیصر مشتاق 1689ووٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر رہے ۔ ادھر سرگودھا کی 2 نشستوں پر ارشد ہنجرانے 1621اور میاں عبدالقدیر جالپ نے 1568 ووٹ لیکر کامیابی حاصل کی۔رحیم یار خان کی سیٹ پر عبدالباسط خان 192ووٹ لے کر کامیا ب ہو گئے ، بہاولپورسیٹ پرذیشان حیدر265 ووٹ لے کر، بہاولنگرسیٹ پرمحمد عمران 145 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ۔علاوہ ازیں غیر سرکاری نتائج کے مطابق فیصل آباد سے رانا معظم علی خان 3315ووٹ لے کرکامیاب ہوگئے