سرکاری گندم کا اجرا ء شروع، ملز کو 3 ہزار روپے من دی جائیگی

  • پاکستان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )پنجاب میں فلور ملز کیلئے سرکاری گندم کا اجراء شروع ہو گیا جس کیلئے محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کماڈٹیز مینجمنٹ نے اجراء پالیسی بھی جاری کر دی۔۔۔

 جس کے تحت فلور ملز،آٹا چکیوں کو 3 ہزار روپے فی من قیمت پر سرکاری گندم فروخت ہو گی، بجلی بلز کے ذریعے تصدیق ہونے والی فعال فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجراء ہو گا۔تفصیلات کے مطابق پنجاب میں بند پڑی غیر فعال فلور ملز کو سرکاری گندم کا اجراء نہیں کیا جائے گا،20کلو آٹا تھیلا قیمت1810،دس کلو آٹا تھیلے کی قیمت 905 روپے مقرر کر دی گئی ہے ، پنجاب میں 100 گرام سادہ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر کی گئی ہے ۔فلور ملز کو سرکاری گندم کے اجراء کے ساتھ نجی شعبہ کی غیر ظاہر کردہ گندم فراہمی بحالی کا قوی امکان ہے ،محکمہ خوراک پنجاب ہائبرڈ سسٹم کے ذریعے سرکاری و غیر ظاہر شدہ نجی گندم فلور ملز کو فراہم کرے گا، ملز اور ٹریڈرز کے پاس کسانوں سے 2 ہزار روپے میں خریدی لاکھوں ٹن گندم موجود ہے ، ملز کو پنجاب کے عوام کی سہولت کیلئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ۔ 

