پرویزالٰہی کے شریک ملزم کیخلاف دوسری ایف آئی آر منسوخ
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے پرویز الٰہی کے مبینہ کک بیکس کیس میں شریک ملزم کے خلاف دوسری ایف آئی آر کے اندراج سے متعلق فیصلے میں قرار دیا کہ ایف آئی آر نمبر 42 قانون کے مطابق برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور اسے منسوخ کیا جاتا ہے، فیصلہ جسٹس امجد رفیق نے جاری کیا جو تین صفحات پر مشتمل ہے۔
فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ درخواست گزار 28 دسمبر 2024 کو درج ایف آئی آر نمبر 42 کو منسوخ کرانے کا متقاضی ہے ،درخواست گزار کا مؤقف ہے کہ پرانا جی ٹی روڈ گجرات تا لکھنوال کی تعمیر میں رشوت کا نیا مقدمہ دراصل پہلے سے درج دو ایف آئی آرز کا تسلسل ہے ،درخواست گزار کے وکیلِ نے گیارہ مارچ 2023 کو درج ایف آئی آر نمبر 7 اس درخواست کے ساتھ منسلک کی ہے ،ایف آئی آر نمبرسات 28 مارچ 2023 کو اینٹی کرپشن لاہور میں درج ہے ،ایف آئی آر نمبر 42/24 پولیس سٹیشن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیڈکوارٹرز گوجرانوالہ میں درج کی گئی، دونوں کا موضوع ایک ہی نوعیت کا ہے جبکہ اصول یہ ہے کہ ایک ہی لین دین سے متعلق تمام جرائم کو ایک ہی ایف آئی آر میں شامل کیا جانا چاہئے ، تفتیش کے دوران اگر کوئی نئے حقائق یا افراد ملوث پائے جائیں تو انہیں بطور ملزم شامل کیا جا سکتا ہے ، تفتیش کے دوران حاصل شدہ شواہد کی بنیاد پر مزید دفعات کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے ،درخواست گزار کے وکیل کا موقف بالکل درست ہے کہ دوسری ایف آئی آر سپریم کورٹ کے طے شدہ اصول کی صریح خلاف ورزی ہے ، اسے منسوخ کیا جاتا ہے ،اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اگر مناسب سمجھے تو متعلقہ الزامات کو پہلے سے درج ایف آئی آر میں قانون کے مطابق شامل کر لے ۔