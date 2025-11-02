اسحاق ڈار غزہ سفارتی امن اجلاس کیلئے کل ترکیہ جائیں گے
اجلاس میں 8مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے ،اہم ملاقاتیں متوقع نائب وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری،زائرین کی سہولت کیلئے ترقیاتی امور کا جائزہ
لاہور،اسلام آباد(سیاسی نمائندہ،نیوز ایجنسیاں)نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل بروز پیر ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے ،اسحاق ڈار یہ دورہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فدان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار دورہ ترکیہ میں غزہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے ،اجلاس میں آٹھ بڑے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔اجلاس میں پاکستان کے علاوہ قطر،ترکیہ،سعودی عرب ،مصر ،متحدہ عرب امارات،انڈونیشیا اور اردن کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی غزہ کے لیے بھرپور حمایت کا اعادہ کریں گے۔
اجلاس کی سائیڈ لائن پر نائب وزیر اعظم کی سعودی،ترکیہ،اماراتی اور دیگر شریک وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔اجلاس میں غزہ امن منصوبے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اجلاس میں غزہ امن منصوبے کے تحت فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے پر بات چیت کی جائے گی۔اجلاس میں غزہ امن معاہدے کے تحت غزہ سے اسرائیلی قابض افواج کے انخلا ء پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا،غزہ میں امدادی کارروائیوں, امداد کی رسائی اور راہداریوں کی بندش پر بھی بات ہو گی۔پاک افغان مذاکرات سے قبل نائب وزیراعظم کی ترکیہ روانگی کو سفارتی لحاظ سے اہم قراردیا جارہا ہے ۔ دریں اثنا اسحاق ڈار نے حکومتی کارکردگی بالخصوص بیرون ملک پاکستانی مشنز کے آپریشنز کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے بین وزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔
نائب وزیراعظم نے پاکستان کے سفارتی مشن کو مضبوط بنانے ، مشن کے نتائج کو قومی تزویراتی مقاصد کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کرنے اور تمام متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے ذریعے بیرون ملک ادارہ جاتی کارکردگی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔علاوہ ازیں اسحاق ڈار نے حضرت داتا گنج بخشؒ کے مزار اقدس المعروف داتا دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہررضابخاری نے ڈھائی ارب کی لاگت کے داتا دربار تا بھاٹی چوک ریومپنگ منصوبے سمیت مزار شریف پر جاری ترقیاتی امورسے متعلق بریفنگ دی، ترقیاتی منصوبے میں گاڑیوں کے لیے وافر پارکنگ کی سہولت بھی شامل ہے تاکہ زائرین کو آمد و رفت میں آسانی میسر ہو۔ترقیاتی منصوبے سے مذہبی تہوار اور عرس مبارک کے مواقع پر زائرین کے لیے زیادہ کھلی اور آرام دہ جگہ دستیاب ہوگی۔