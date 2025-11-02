سہیل آفریدی کے سیاسی قائدین سے رابطے ، جرگہ بلانے کا فیصلہ
فضل الرحمٰن، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، محمد علی شاہ باچا کو فون صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت ، ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کردی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبر پختونخوا میں بڑی مثبت سیاسی پیش رفت سامنے آئی ہے ، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ٹیلی فون پر رابطے کرکے امن و امان کی صورتحال پر سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلنے کی پیشکش کر دی۔وزیراعلیٰ نے ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمٰن، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی خان کو ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے سراج الحق، امیر مقام، اور محمد علی شاہ باچا سے بھی رابطہ کیا اور قیام امن کے حوالے سے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کی پیشکش کی۔
وزیراعلیٰ نے سیاسی رہنماؤں سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر مشاورت کی۔وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کے بعد ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کا جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا۔وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے واضح کیا تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا،انہوں نے کہا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے ۔دوسری طرف گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان بھی دوریاں ختم ہونے لگی ہیں۔ سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کرکے انہیں سکیورٹی کمیٹی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ۔گورنر نے سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت قبول کرلی ۔