افغان ترجمان کا بیان مسترد : دہشتگرد پاکستانی ہیں تو بارڈر پوسٹ پر حوالے کریں : پاکستان
استنبول مذاکرات پرحقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا :وزارتِ اطلاعات ، پاکستانی سکیورٹی پالیسیوں پر مکمل اتفاق رائے :خواجہ آصف
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر )پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو افغان طالبان ترجمان نے توڑ مروڑ کر پیش کیا ،دہشتگرد پاکستانی ہیں توبارڈرپوسٹ پرحوالے کریں، وزارتِ اطلاعات و نشریات کے مطابق پاکستان کا مؤقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے ۔ترجمان وزارتِ اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشتگردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جبکہ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش بھی کی ۔
وزارت اطلاعات کے مطابق افغانستان کی جانب سے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ دہشتگردوں کی حوالگی صرف سرحدی ا نٹری پوائنٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے ،پاکستان نے دوٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی غلط بیانی ناقابلِ قبول ہے ،ایسے متضاد بیانات گمراہ کن ہیں ۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان ترجمان کے اشتعال انگیز اور گمراہ کن بیانات پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان کے حوالے سے جامع حکمتِ عملی پر پوری قوم، بشمول سیاسی اور عسکری قیادت مکمل اتفاق رکھتی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ‘ایکس’ پر بیان میں وزیر دفاع نے کہاکہ پاکستانی عوام خصوصاً خیبرپختونخوا کے لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ افغان طالبان حکومت بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردی کی سرپرستی میں ملوث رہی ہے ،ان کے عزائم و طرز عمل کے بارے میں انہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں بنایا جا سکتا۔
واضح حقیقت یہ ہے کہ غیر نمائندہ افغان طالبان حکومت اندرونی گروہ بندی کا شکار ہے اور افغانستان میں مختلف قومیتوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر ظلم و جبر کی ذمہ دار ہے ، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت اظہار رائے ، تعلیم اور نمائندگی جیسے بنیادی حقوق سلب کررہی ہے ۔ اقتدار سنبھالنے کے 4 سال بعد بھی افغان حکومت اپنے وہ وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے جو اس نے عالمی برادری سے کئے تھے ۔ اب یہ اپنی کمزور حکمرانی، عدم استحکام اور باہمی انتشار کو چھپانے کے لیے اشتعال انگیز بیان بازی پر اتر آئی ہے اور بیرونی قوتوں کے آلہ کار کے طور پر کام کررہی ہے ،پاکستان کی پالیسی اپنے شہریوں کو سرحد پار دہشتگردی اور خوارج کی گمراہ کن سوچ سے محفوظ رکھنا ہے ، جو مکمل طور پر متحد، اٹل اور قومی مفاد کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر مبنی ہے ۔