بار کونسلز انتخابات : اسلام آباد میں حکومتی گروپ کامیاب، پنڈی ڈویثرن میں پی ٹی آئی کا پلڑا بھاری
اسلام آبادبارکونسل انتخابات میں احسن بھون و اعظم تارڑ گروپ کے عبدالرحمن ، راجہ علیم، آصف عرفان کامیاب پنجاب بارکونسل الیکشن میں راولپنڈی سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل کامیاب،اٹک،جہلم ،چکوال کی سیٹیں بھی جیت لیں
اسلام آباد،راولپنڈی (رضوان قاضی ، احمد بھٹی ) اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکومتی گروپ (احسن بھون و اعظم نذیر تارڑ) نے پانچ میں سے تین نشستوں پر کامیابی حاصل کرلی جبکہ حامد خان گروپ ایک نشست اور ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوا۔ راولپنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی کاپلڑابھاری رہا،ضلع راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نشست جیت گئے ، آزاد امیدوار ملک فخر پہلے ، حسن دوسرے ، شاہد تیسرے ، فیصل ملک چوتھے ،قیصر پانچویں نمبر پر رہے ۔ اسلام آباد بارکونسل الیکشن کے نتائج کے مطابق عبدالرحمن باجوہ نے 1362 ووٹ لے کر پہلی، راجہ علیم عباسی نے 1350 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چودھری حفیظ اللہ یعقوب نے 1292، ظفر کھوکھر نے 1290 اور آصف عرفان نے 1125 ووٹ حاصل کیے ۔
احسن بھون و اعظم نذیر تارڑ گروپ کے عبدالرحمن باجوہ، راجہ علیم عباسی اور آصف عرفان کامیاب قرار پائے ۔ حامد خان گروپ کے چودھری حفیظ اللہ یعقوب کو پی ٹی آئی کی حمایت بھی حاصل تھی۔ آزاد امیدوار ظفر کھوکھر بھی کامیاب ہوئے ۔ انتخابات میں 21 امیدواروں نے حصہ لیا جبکہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پانچ امیدوار کامیاب قرار پائے ۔ نتائج کے اعلان پر وکلا نے کچہری میں جشن منایا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی کی۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا پلڑا بھاری رہا۔ ضلع راولپنڈی سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک کامیاب قرارپائے جبکہ اٹک ،جہلم اور چکوال میں بھی پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوگئے ۔
ضلع راولپنڈی کی 5 نشستوں پر آئندہ 5 سال کے لئے کامیاب امیدواروں کا غیر حتمی غیر سرکاری اعلان کر دیا گیا ، جس کے مطابق آزاد امیدوارملک فخر حیات 2927 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے ۔ حسن عباس ہمدانی 2022 ووٹوں کے ساتھ دوسرے ، شاہد محمود عباسی 1738 ووٹوں کے ساتھ تیسرے ، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک 1730 ووٹوں کے ساتھ چوتھے اور قیصر مشتاق 1689ووٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر رہے ۔ کامیاب امیدواروں میں فیصل ملک جی ایچ کیو حملہ کیس سمیت 9 مئی کے مقدمات میں تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں۔ الیکشن نتائج کے مطابق18 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا، جس میں اجمل رضا نے 1460، حیدر محمود مرزا 1425، راجہ فرخ عارف بھٹی 1396، تسلیم عباسی 1383، سردار بہزاد 1271، شاہد محمود لنگڑیال 1204، سرمد نوید991، ایم تاجک 944، آصف توفیق 574، چودھری عاصم یعقوب 465، طارق محمود 447، سید فخر عباس شاہ 433 اور ثمینہ جدون نے 414 ووٹ حاصل کئے ۔ علاوہ ازیں اٹک ،جہلم اور چکوال میں پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب قرار پائے ،چکوال سیٹ سے چودھری طلعت، جہلم سے گل زمان اوراٹک سیٹ سے سردار توصیف کامیاب قرارپائے ۔
علاوہ ازیں خیبرپختونخوا بار کونسل کے انتخابات میں جمعیت علمائے اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے اتحاد نے برتری حاصل کرلی۔ کرک میں فاروق خٹک ایڈووکیٹ اور کوہاٹ میں عماد اعظم ایڈووکیٹ نے کامیابی حاصل کی جبکہ انصاف لائرز فورم اور مسلم لائرز فورم کے امیدواروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر نوشہرہ اور پبی میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ نوشہرہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر فدا آفریدی ایڈووکیٹ اور پبی بار کے سابق صدر شہزاد گل خٹک ایڈووکیٹ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ، جبکہ ملگری وکیلان اور تحریک انصاف لائرز فورم کا اتحاد شکست سے دوچار رہا۔ کوئی خاتون امیدوار نمایاں ووٹ حاصل نہ کرسکی۔