  • پاکستان
صحافیوں کیخلاف ہونیوالے جرائم کا خاتمہ ناگزیر ، سپیکر و ڈپٹی سپیکر

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا صحافیوں کے خلاف ہونے والے جرائم کا خاتمہ ناگزیر ہے۔

انہوں نے غزہ، فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافیوں پر ہونے والے مظالم اور ان کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو اسکا نوٹس لینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کیا۔ ڈپٹی سپیکر سید غلام مصطفی شاہ نے کہا کہ صحافیوں پر تشددکی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 

