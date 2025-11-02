صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ پختونخوا دہشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث، ویڈیوز موجود : اختیار ولی

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا کہ ہمیں اُمید تھی کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی منصب سنبھالنے کے بعد ملکی ترقی میں کردار ادار کریں گے لیکن انہوں نے ریاستی ذمہ داریاں پس پشت ڈال دیں۔

نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عطا اللہ تارڑ نے پہلے دن کہا تھا کہ سہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، تاہم ان کی ویڈیوز اب سامنے آگئی ہیں ۔سہیل آفریدی سامنے آنے والی ویڈیوز کو ہر وقت اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹرز کو دکھائیں اور ان سے مشورہ کریں، انکی ایک دو ویڈیوز اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو بعد میں کسی وقت دکھائیں گے ۔ تحریک انصاف کی حکومت ہونے کے باوجود پشاور کے 4 ہسپتالوں میں گزشتہ 13 سال کے دوران کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی ایک سڑک، کالج یا یونیورسٹی نہیں بن سکی۔ کیا یہ عشق عمرانی ہے کہ آپ ریاست پر چڑھائی کر دیں ۔ ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ کسی سزا یافتہ شخص کے مشورے سے کابینہ بنے گی، حکومت کی تشلیل ہو گی نہ اس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہوگا۔

