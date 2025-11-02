سہیل آفریدی کا جذباتی کیفیت سے نکلنا حقائق کا ادراک
پارٹی معاملات سیاسی انداز میں چلانااور دیگرجماعتوں سے مشاورت کیا نتیجہ خیز ہوگی؟
(تجزیہ: سلمان غنی)
خیبر پختونخوا کے حالات، خصوصاً امن و امان کی صورتحال پر وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا اپنے صوبے کی سیاسی قیادت سے مشاورتی عمل ایک مثبت پیشرفت قرار دیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمن، آفتاب شیرپاؤ، ایمل ولی خان، سراج الحق، امیر مقام، محمد علی اور دیگر رہنماؤں سے روابط قائم کرتے ہوئے صوبے کی صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا اور تعاون کی اپیل کی۔ یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ ذمہ داری سنبھالنے کے بعد وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو زمینی حقائق کا ادراک ہو گیا ہے ۔ انہوں نے جذباتی کیفیت سے نکل کر صوبے کے حالات اور خصوصاً دہشت گردی کے بڑھتے رجحانات سے نمٹنے کا عملی فیصلہ کیا ہے ۔ بلاشبہ ایک منتخب وزیراعلیٰ کے طور پر ان کی ذمہ داری صرف عشقِ عمران میں سیاسی شور برپا کرنے تک محدود نہیں بلکہ صوبے اور عوام کے سامنے سرخرو ہونا ہے ۔
خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی اور تخریب کاری کی آگ میں جھلسا ہوا ہے ۔ ایسے میں صوبائی حکومت اور وزیراعلیٰ کی اولین ذمہ داری ہے کہ امن و امان کی بحالی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ بدامنی پر قابو پانے کے لیے پولیس اور انسدادِ دہشت گردی فورس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے فعال بنانا، قبائلی و سرحدی علاقوں میں امن کے اقدامات اور شدت پسندوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں ضروری ہیں۔موجودہ نازک حالات میں وزیراعلیٰ کو سیاسی محاذ آرائی سے گریز کرتے ہوئے وفاق اور ریاستی اداروں کے ساتھ بہتر تعلقات کو یقینی بنانا چاہیے ۔ آج کے دور میں نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عملدرآمد اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتفاقِ رائے ناگزیر ہے ۔ اس تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف کا یہ طرزِ عمل قابلِ تحسین ہے کہ انہوں نے سیاسی اختلافات کے باوجود وزیراعلیٰ آفریدی کو مبارکباد دی اور وفاق سے مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔
وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی باور کرایا کہ سیاسی سختی کے باوجود ریاستی مفادات کے خلاف جانا مناسب نہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کا ساتھ دینا قومی ذمہ داری ہے ۔ قومی قیادت سے مشاورت یقیناً ضروری ہے ، مگر ایسا طرزِ عمل اختیار نہ کیا جائے جو مزید مسائل پیدا کرے ۔ یہ طرزِ عمل بلاشبہ پارٹی اور صوبے دونوں کے مفاد میں ہے ۔دوسری جانب پنجاب میں پی ٹی آئی کے بعض سابق رہنماؤں عمران اسماعیل اور فواد چودھری کی مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کو بھی اہم سمجھا جا رہا ہے ، جس میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں نرمی اور آئندہ سیاسی لائحۂ عمل پر بات ہوئی۔ اس حوالے سے قریشی اور ان کے رفقا کا ایک مکتوب بھی ریکارڈ پر ہے جو انہوں نے جیل سے بھیجا تھا، جس میں انہوں نے جذبات کے بجائے حکمت سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ اُس وقت بانیِ پی ٹی آئی نے یہ کہتے ہوئے تجویز رد کر دی تھی کہ احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں، تاہم اب محسوس ہوتا ہے کہ احتجاج کا بخار کم ہوا ہے اور پارٹی میں سیاسی مشاورت و رابطوں کا عمل فروغ پا رہا ہے ۔ یہ عمل کتنا نتیجہ خیز ثابت ہوگا، یہ وقت بتائے گا۔