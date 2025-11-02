پراپرٹی آرڈیننس نے قبضہ مافیا کا راستہ روک دیا:عظمیٰ بخاری
مریم نواز نظام کو حقیقت میں ’’ریاست ہوگی ماں‘‘کے تصور پر استوار کر رہی ہیں ترقی اورگورننس کا نیارجحان دیگرصوبوں کیلئے رول ماڈل بن گیا:وزیراطلاعات
لاہور(دنیا نیوز)وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں غریب اور کمزور طبقے کی زمینوں پر قبضے کا مستقل خاتمہ کر دیا ہے ،نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے قبضہ مافیا کا ہمیشہ کیلئے راستہ روک دیا گیا ۔عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ماضی میں 40، 40 سال تک زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے رہتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے جبکہ اب اس آرڈیننس کے تحت ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں یقینی بنایا جائے گا۔
مریم نواز پنجاب کے نظام کو حقیقت میں ’’ریاست ہوگی ماں‘‘ کے تصور پر استوار کر رہی ہیں، جہاں عوام کے حقوق کا تحفظ، انصاف کی فراہمی اور کمزور طبقے کی مدد حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ پنجاب میں کسی کو غیر قانونی سرگرمیوں، اسلحے کی نمائش یا شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں ترقی اور گورننس کا جو نیا رجحان متعارف کروایا گیا ہے ، وہ اب دیگر صوبوں کیلئے رول ماڈل بن چکا ہے ۔وزیراعلیٰ عوام کا معیارِ زندگی بہتر بنانے کیلئے روزانہ نئے ترقیاتی منصوبے شروع کر رہی ہیں، اور صوبے کے تمام منصوبوں میں وسائل کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت حکومت کی پہچان بن چکے ہیں۔