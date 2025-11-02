پی ٹی آئی رہنما ذاتی نہیں قومی مفاد میں کام کریں : رانا ثنا اللہ
کے پی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سکیورٹی اور گورننس کے معاملات بہتر بنائے مضبو ط دفاع کیلئے ریاست تمام دستیاب وسائل استعمال کر رہی :مشیر وزیراعظم
اسلام آباد (آئی این پی )وزیرِ اعظم کے مشیر برائے سیاسی امورسینیٹر رانا ثنااللہ نے پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ذاتی مفادات کی سیاست سے بالا تر ہو کر قومی مفاد میں کردار ادا کریں۔ رانا ثنااللہ نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی کو خیبرپختونخوا کے عوامی مسائل کے حل کیلئے موثر پالیسیاں مرتب کرنی چاہئیں تاکہ ترقی اور استحکام کا عمل آگے بڑھ سکے ۔
ان کا کہنا تھا کہ خیبرپختونخوا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکیورٹی اور گورننس کے معاملات میں بہتری لائے اور عوام کو بہتر طرزِ حکمرانی فراہم کرے ۔ رانا ثنااللہ نے واضح کیا کہ وفاقی حکومت خیبرپختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے ۔ مشیرِ وزیرِ اعظم نے کہا کہ ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لئے ریاست اپنے تمام دستیاب وسائل استعمال کر رہی ہے تاکہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔