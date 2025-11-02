سی پیک نے گلگت بلتستان کیلئے نئے مواقع پیدا کیے :زرداری
مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت، بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم یہ خطہ پاکستان کا تاج :صدر مملکت، گلگت بلتستان آزادی کی سالگرہ تقریب سے خطاب
گلگت، اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے ، کشمیریوں کی نسل کشی انتہا کو پہنچ چکی ہے ، مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی وقت کی اہم ضرورت ہے ، جبکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری (سی پیک)نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقی اور روزگار کے نئے دروازے کھول دئیے ہیں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار گلگت بلتستان کی ڈوگرہ راج سے آزادی کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر گلگت میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت پر صدر مملکت کو گورنر گلگت بلتستان نے روایتی ٹوپی پہنائی۔ گورنر سید مہدی شاہ، وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور 10 کور کے کمانڈر نے صدر کا استقبال کیا۔ صدر زرداری نے یومِ آزادی کی پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔صدر مملکت نے اپنے خطاب میں کہا کہ سی پیک نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے روزگار، تجارت اور رابطے کے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں۔ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے کہ ہم ان مواقع کو ہر وادی اور ہر گاؤں تک پہنچائیں تاکہ سب کے لیے مشترکہ خوشحالی ممکن ہو سکے ۔ آپ کا خطہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی قدرتی اور انسانی صلاحیتوں کے لحاظ سے بے مثال ہے ۔
انہوں نے کہا کہ جب آپ پاکستان کے پرچم تلے آزادی اور حقوق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کشمیر کے عوام اب بھی بھارتی قبضے کا شکار ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق آزادی حاصل نہیں کر لیتے ، ہماری حمایت جاری رہے گی۔ یہ خطہ نہ صرف پاکستان کا تاج ہے بلکہ ہمارا شمالی دروازہ اور چین کے ساتھ دیرینہ دوستی کی علامت بھی ہے ۔صدر مملکت نے کہا کہ بھارت میں آج مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج احساس ہوتا ہے کہ قائداعظمؒ اور علامہ اقبالؒ نے جو جدوجہد کی، وہ کس قدر برحق تھی۔