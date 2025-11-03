جوہری تنصیبات کو قوت کیساتھ دوبارہ تعمیر کرینگے:ایرانی صدر،پھر حملے کرینگے:ٹرمپ
ایرانی صدر کا دورہ ایٹمی توانائی تنظیم ، سینئر حکام سے ملاقات ، ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں،سائنسدانوں کے پاس اب بھی ضروری جوہری مہارت موجود :مسعود پزشکیان مسیحیوں کے قتل عام کا الزام،ٹرمپ کا نائجیریا میں فوجی کارروائی کیلئے تیاری کا حکم،امریکی صدر سے جلد ملاقات ،اختلاف دور کرینگے ، خودمختاری کا احترام کیا جائے :نائجیرین صدر
تہران ،واشنگٹن،ابوجا (اے ایف پی، رائٹرز، دنیا مانیٹرنگ)ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ایران اپنی جوہری تنصیبات کو مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا، تاہم ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق یہ بات ایرانی صدر نے ایٹمی توانائی تنظیم کے دورے کے دوران کہی جہاں انہوں نے ملک کی جوہری صنعت کے سینئر حکام سے ملاقات کی۔انہوں نے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمارتوں اور فیکٹریوں کو تباہ کرنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم انہیں دوبارہ تعمیر کریں گے اور اس بار زیادہ طاقت کے ساتھ۔ایرانی صدر نے کہا کہ ہمارا سارا جوہری پروگرام عوام کے مسائل حل کرنے ، بیماریوں کے علاج اور عوام کی صحت کے لئے ہے ۔
صدر مسعود پز شکیان نے تصدیق کی کہ ایرانی سائنسدانوں کے پاس اب بھی ضروری جوہری مہارت موجود ہے اور وہ تعمیری کام جاری رکھیں گے ،خیال رہے جون میں امریکا نے ایران کی ان جوہری تنصیبات پر حملے کئے تھے جنہیں امریکا کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کا حصہ سمجھا جاتا ہے تاہم ایران کا مو قف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر غیر فوجی مقاصد کے لئے ہے ۔امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تہران نے جون میں امریکی حملوں سے تباہ شدہ جوہری تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی تو وہ ایران کے جوہری مراکز پر نئے حملوں کا حکم دیں گے ۔دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے نائجیریا پر مسیحیوں کے قتل عام کا الزام لگاتے ہوئے فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے ۔ ایک ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکا نائجیریا میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا ۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ نائجیریا کی حکومت عیسائیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے ۔ امریکی صدر کا کہنا تھا محکمہ جنگ کو نا ئجیریا میں قتل و غارت روکنے کے لئے تیار رہنے کا کہا ہے ۔ امریکا طاقت کے زور پر اس ملک میں دہشت گردوں کو ختم کر سکتا ہے ۔
انہوں نے دھمکی دی کہ اگر نائجیریا حکومت مذہبی قتل وغارت روکنے میں ناکام رہی تو امریکا تمام امداد بھی بند کردے گا۔ٹرمپ نے کہا کہ مذہبی آزادی اور شہری حفاظت کے بغیر بین الاقوامی مدد برقرار نہیں رکھی جائے گی۔ اگر نائجیریا نے تشدد نہ روکا تو امریکاتیز، سخت اور جارحانہ کارروائی کرے گا۔ مبصرین اسے انتخابی مہم کے دوران سیاسی بیان قرار دے رہے ہیں۔دوسری جانب نائجیریا کے صدر بولا احمد تینوبو نے کہا امریکی ہم منصب ٹرمپ سے جلد ملاقات کا خواہاں ہوں ،اختلافات دور کریں گے ، تینوبو کے معاون ڈینیئل بوالا نے وضاحت کی کہ ٹرمپ کا انداز بیان انوکھا ہے اور اس ملاقات کا مقصد مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا دہشت گرد حملے کسی مخصوص مذہب کو نہیں نشانہ بنا رہے اور ملک میں مذہبی تعصب کا تاثر حقیقت کے مطابق نہیں۔ انہوں نے کہا شدت پسند اسلام پسندوں کے خلاف امریکی مدد خوش آمدید ہے مگر ملک کی سرحدی سالمیت اور خودمختاری کا احترام کیا جائے ۔ حکام نے واضح کیا کہ بیرونی مدد صرف مشاورت اور ملکی قوانین کے تحت ہو سکتی ہے اور کسی بھی مداخلت سے نائجیریا کی قومی پالیسی متاثر نہیں ہوگی۔