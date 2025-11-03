مضبوط جمہوری معاشرے کیلئے آزاد صحافت ضروری،پنجاب میں صحافی محفوظ:مریم نواز
ظلم ،جھوٹ کو بے نقاب کرنیوالے صحافی ہیرو ، بے گھر صحافیوں کی اپنی چھت کا خواب پوراکرنے کیلئے پرعزم عوامی خدمت ہمارا اصل ایجنڈا :وزیراعلیٰ ،ساہیوال ڈویژن کے ا رکان پارلیمنٹ اورٹکٹ ہولڈرزسے گفتگو
لاہور(دنیانیوز)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ مضبوط جمہوری معاشرے کیلئے صحافت کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے ،حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہئے ، احساس ذمہ داری کے ساتھ آزادی صحافت جمہوریت کی اساس ہے ، پنجاب میں صحافی اور صحافت محفوظ ہے ، خداکے فضل و کرم سے یہاں ان کے قتل و تشدد کے واقعات نہ ہوئے نہ ہی ہوں گے ۔ صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پراپنے پیغام میں مریم نوا ز نے کہاکہ صحافی معاشرتی انصاف کے محافظ اور عوام کی آواز ہیں۔ ظلم، ناانصافی اور جھوٹ کو بے نقاب کرنے والے صحافی ہیرو ہیں، بحیثیت وزیر اعلیٰ آزادی صحافت کے تحفظ کی ضامن ہوں۔وزیراعلیٰ نے کہاکہ صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے حکومت متعدد اقدامات کررہی ہے ،بے گھر صحافیوں کے لئے اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔ حق اورسچ کی راہ پر چلنے والے صحافیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے ۔
قبل ازیں مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی،جس میں عوامی فلاح کے منصوبوں،امن و امان،روڈز کی بحالی، ستھراپنجاب،صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں جاری اصلاحات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں 20 ہزار کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی اورجدید کیتھ لیب کے قیام اور الیکٹرو بسز لانچ کرنے پر وزیراعلیٰ کی قیادت کو خراجِ تحسین پیش کیا۔مریم نواز کا کہناتھاکہ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی مسلم لیگ ن کا اصل ایجنڈا ہے ،پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے ،شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا ہے ۔اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے ۔ستھرا پنجاب پروگرام صرف صفائی نہیں بلکہ ایک نیا کلچرہے ۔