مشترکہ لائحہ عمل کے تحت عمران کو رہا کرائینگے ، سہیل آفریدی
کارکن حوصلے بلند ، نظم و ضبط برقرار اور سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، وفد سے گفتگو وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا ٹیچنگ ہسپتال میں صحت کارڈ کی بندش کا نوٹس ، انکوائری کا حکم
پشاور(این این آئی)وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی سے پی ٹی آئی سندھ کے کارکنوں اور عمران خان رہائی تحریک کے کنوینیئرز پر مشتمل وفد نے وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں ایم این اے سیف الرحمن کی سربراہی میں ملاقات کی ہے اورانہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباددی ۔ وزیراعلیٰ نے وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کارکنوں کا یہ جذبہ عمران خان سے والہانہ محبت اور پارٹی سے مضبوط وابستگی کا مظہر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کارکن اپنے حوصلے بلند رکھیں، نظم و ضبط برقرار رکھیں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔اْنہوں نے مزید کہا کہ ہم مشترکہ لائحہ عمل کے تحت عمران خان کو رہا کرائیں گے ۔وفد نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ قائد کو رہا کرایا جائے ۔ آپ فرنٹ لائن پر کردار ادا کریں گے ۔وزیر اعلیٰ نے وفد کی دعوت پر سندھ کا دورہ کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے شیڈول کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں بغیر اطلاع صحت کارڈ کی بندش کا نوٹس لے لیا۔انہوں نے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔وزیراعلیٰ نے بغیر اطلاع 8 گھنٹے صحت کارڈ کی بندش پر اظہار برہمی کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا۔سہیل آفریدی نے صحت کارڈ پربلا تعطل علاج کی فراہمی یقینی بنا نے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ کی مد میں فنڈز جاری ہوچکے ہیں لہٰذا عوام کو صحت کی سہولیات میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ۔