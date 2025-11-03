سیاسی ٹمپریچر کم کرنے کیلئے مذاکرات ہونے چاہئیں :عطاتارڑ
سیاست تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہئے ،ہم بات چیت کیلئے اب بھی تیار سہیل آفریدی پر صوبے کی ذمہ داری ،بیانات سے کام نہیں چلے گا:وفاقی وزیر
لاہور(این این آئی)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کیلئے سیاستدانوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے ،سیاست تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہئے ، ہم بات چیت کرنے کے پہلے بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ عطا تارڑ نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کو سمجھنا چاہئے کہ صرف سیاسی بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا، ان پر ایک صوبے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے بڑی فراخدلی سے سہیل آفریدی کو کہاکہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن ملکی صورتحال پر ہونے والی ایک اعلی ٰسطح کی میٹنگ میں انہوں نے شرکت ہی نہیں کی۔9 مئی واقعات کی انکوائری سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہاکہ انکوائری کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی ابہام ہو۔