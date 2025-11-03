سندھ حکومت نے کراچی کو مال بنانے کا ذریعہ بنارکھا ، حافظ نعیم
وسائل تو لیتی ، مسائل حل نہیں کرتی ،ٹاؤن چیئرمینوں کی کارکردگی میئر سے بہتر کراچی کے ترقیاتی منصوبے شروع ہوجاتے ، مکمل نہیں ہوتے ،تقریب سے خطاب
کراچی(سٹاف رپورٹر )امیرجماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ ہمارے 9ٹاؤنز چیئرمینوں کی کارکردگی قابض میئر کی کارکردگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے ، ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلیم،صحت، عوامی خدمت اور تعمیر وترقی میں مقابلہ ہولیکن پیپلزپارٹی کا ان کاموں سے کوئی تعلق نہیں، کراچی کے اداروں اور وسائل پر قابض صوبائی حکومت نے کراچی کو صرف کھانے کمانے اور مال بنانے کا ذریعہ بنارکھا ہے ، وسائل تو لیتی ہے لیکن مسائل حل نہیں کرتی۔ہمارا عزم ہے کہ اختیارات سے بڑھ کر عوامی خدمت کا عمل جاری رکھیں گے ،پیپلزپارٹی رکاوٹیں ڈالنے کے بجائے ٹاؤن،یوسیز کو فنڈز دے ، فارم 47والی حکومت اور قبضہ میئر شپ کو تسلیم نہیں کرتے ، کراچی کو لوٹنے و تباہ و برباد کرنے والا وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ اب مزید نہیں چلے گا۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹی ایم سی نارتھ ناظم آباد کے تحت تقریب و پریس بریفنگ اور ٹی ایم سی نیو کراچی کے تحت پاور ہاؤس چورنگی سے نیو کراچی نمبر 3تک نئی تعمیر شدہ سڑک کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔حافظ نعیم نے نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے آئندہ کے منصوبوں کے حوالے سے تختی کی نقاب کشائی بھی کی اور نیو کراچی میں معروف نعت گو شاعر اعجاز رحمانی کے نام سے منسوب سڑکوں کا افتتاح کیا۔انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا، مگر سندھ حکومت نے اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹیں ڈال کر جمہوریت کے اصولوں کی نفی کی، پیپلز پارٹی نے شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر دیا ،انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کو 15 ہزار بسوں کی ضرورت ہے ، مگر سندھ حکومت صرف چند سو بسیں لا کر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے ۔ ای چالان کے نام پر شہریوں سے ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ اور سیٹیں دیں۔ پیپلز پارٹی نے اسٹبیلشمنٹ کی مدد سے جماعت اسلامی کی جیتی ہوئی نشستیں چھینیں۔