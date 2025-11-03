تحریک انصاف آئندہ بھی مشکلات کا شکار رہے گی، تھنک ٹینک
ماحول نہیں بدل سکتا،حسن عسکری ،گوہر عمران کی رہائی ممکن نہ بنا سکے ، سلمان غنی مقتدر کو یہ نظام راس ، رسول بخش ، حکومت انصاف نہیں دے رہی، خواجہ عمران
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف تجزیہ کا ر ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ حکمرانوں کے علاوہ ہر طبقہ گرداب میں ہے عام شہری سے لیکر عمران خان تک مشکل میں ہے ،تحریک انٖصاف آئندہ بھی مشکلات کا شکار رہے گی،دنیا نیوز کے پروگرام تھنک ٹینک میں میزبان مریم ذیشان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان کا ماحول نہیں بدل سکتا،جن کے پاس اقتدار ہے وہی ماحول کنٹرول کررہا ،جن کے پاس قوت،ادارے اور بیورکریٹس ہیں جب تک وہ کوئی اشارہ نہیں دیں گے عمران خان کچھ کرلے ،چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرلے اس کا فیوچر نہیں بدل سکتا۔ معروف تجزیہ کا ر سلمان غنی نے کہا کہ جب نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کرنکلے تھے تو شہبازشریف کا بیانیہ کچھ اور تھا،ن لیگ کا بڑاپلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں ایک نہیں دو ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سب کچھ ایک ہی ہے ،جو کچھ کرنا ہے ، وہ سب عمران خا ن نے کرنا ہے ،جو لوگ پارٹی کے اندر مفاہمت کی پالیسی پرقائم تھے ،ان میں بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی شامل ہے ،یہ لوگ عمران خان کی رہائی ممکن نہ بناسکے یہاں تک کہ انہوں نے اسیران سے ملاقات تک نہیں کی۔ تجزیہ کا رڈاکٹر رسول بخش نے کہا ہے کہ مفاہمت سے سیاسی نتیجہ اور مقصد کیا ہوگا؟ نقشہ اگر یہی مخلوط نظام ہے تو تحریک انصاف مخلوط نظام ماننے کو تیار نہیں،ان کی جدوجہد مخلوط نظام کے خلاف ہے ،ہماری مقتدر کو یہ نظام راس ہے ،یہ اس کو آگے تک چلاتے ہیں یا نہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے ۔ تجزیہ کا ر خواجہ عمران رضا نے کہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک کیا جارہا ہے پہلے اس کوسمجھنا ہوگا،سیاست میں دو کیل ٹھونکے ہوئے ہیں ایک فارم 47 کا کیل ہے ، دوسرا کیل عمران خان پرجھوٹے مقدمات بناکرجیل میں رکھا ہوا ہے ،وہ مقدمات کاسامنا کرنے کو تیار ہے ، حکومت ان کو انٖصاف نہیں دے رہی۔