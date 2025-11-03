صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری حج سکیم ،واجبات کی دوسری قسط وصولی آج سے شروع

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )سرکاری حج سکیم کے تحت حج واجبات کی دوسری اور آخری قسط کی وصولی کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔

 بروقت دوسری قسط جمع نہ کرانے والے حج پر نہیں جا سکیں گے اورمنسوخ درخواستوں کی جمع شدہ پہلی قسط کی رقم بینک اکاؤنٹ میں واپس بھجوا دی جائے گی،سرکاری سکیم کے تحت حج واجبات کی دوسری قسط 3 سے 10 نومبر تک وصول کی جائے گی۔حج واجبات 14 منتخب بینکوں میں جمع کروائے جا سکیں گے ، دوسری قسط کی مد میں 6 لاکھ روپے فی کس وصول کیے جائیں گے ۔ڈبل بیڈ فیملی روم منتخب کرنے والوں کو لازمی اضافی 2 لاکھ روپے فی کس جمع کرانا ہوں گے ،ٹرپل بیڈ فیملی روم کا انتخاب کرنے والوں کو اضافی 67 ہزار روپے فی کس ادا کرنا ہوں گے ،حج درخواست گزار دوسری قسط جمع کرواتے وقت پیکیج تبدیل کروا سکیں گے ،دوسری قسط کی وصولی کے بعد حج پیکیج تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔

