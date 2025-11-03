تربت :انسانی سمگلنگ کی کوشش 29افغان شہریوں سمیت 31گرفتار
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک )تربت میں پولیس اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے )کی مشترکہ کارروائی،انسانی سمگلنگ کی کوشش ناکام ،29 افغان شہریوں سمیت 31افراد کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کی کوشش پر گرفتار کر لیا۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس کیچ کیپٹن زوہیب محسن نے میڈیا کو بتایا کہ یہ کارروائی تربت کے نواحی علاقے میں کی گئی جہاں گاڑی کو روکا گیا جس میں درجنوں افراد سوار تھے ،گرفتار ہونے والوں میں 12 مرد، 13 بچے ، 4 خواتین اوردو ڈرائیورشامل تھے ،دونوں ڈرائیورمبینہ طور پر ان افراد کو غیر قانونی راستوں کے ذریعے ایران لے جانا چاہتے تھے ۔ایس ایس پی زوہیب محسن نے مزید بتایا کہ گرفتار افغان شہری بلوچستان کے راستے ایران داخل ہو کر یورپ جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے ،تمام گرفتار افراد کو مزید تحقیقات کیلئے ایف آئی اے کے حوالے کرکے انسانی سمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں،مزید گرفتاریوں کی توقع ہے ۔ اقوامِ متحدہ کے منشیات و جرائم کے ادارے (UNODC)اور یورپی یونین کی 2023 کی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ تین سالوں میں 24 ہزار پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہوئے ہیں۔