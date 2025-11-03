سندھ سے خصوصی ٹرین932 یاتریوں کو لے کر ننکانہ صاحب پہنچ گئی
ننکانہ صاحب (اے پی پی)سکھ مذہب کے بانی بابا گورو نانک دیو جی مہاراج کے 556 ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کیلئے سندھ سے پہلی خصوصی ٹرین 932 سکھ یاتریوں کو لے کر ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔
ضلعی انتظامیہ نے یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا اورانہیں گلدستے پیش کئے ، ریلوے سٹیشن سے ضلعی انتظامیہ نے یاتریوں کو مرکزی گورودوارہ جنم استھان پہنچایا، جنم دن کی تقریبات کا آغاز آج 3 نومبر سے شروع ہوگا اور یہ 6 نومبر تک جاری رہیں گی،تقریبات میں شرکت کیلئے دنیا بھر سے 30 ہزار سکھ یاتری پاکستان آرہے ہیں جن میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔