پختونخوا :ٹی ایم ایز چیئرمینوں کے اعزازئیے کیلئے ڈھائی کروڑ جاری
پشاور (نمائندہ دنیا)خیبر پختونخوا حکومت نے صو بہ بھر کے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن (ٹی ایم ایز) کے چیئرمینوں کے اعزازیے کے لئے 2 کروڑ 54 لاکھ روپے جاری کر د ئیے ۔
محکمہ خزانہ کے اعلا میہ کے مطابق رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی کیلئے اعزازیہ کی مد میں فنڈز کی منظوری دی گئی ہے ، رقم صوبے کے 106 ٹی ایم ایز چیئرمینوں کو اعزازیے کی مد میں ادا کی جائے گی۔اعلا میہ میں کہا گیا ہے کہ تحصیل کے ہر عہدیدار کو ماہانہ 80 ہزار روپے اعزازیہ دیا جائے گا، جبکہ تین ماہ کے عر صہ کیلئے ہر چیئرمین کو مجموعی طور پر 2 لاکھ 40 ہزار روپے ملیں گے ،محکمہ خزانہ کے مطابق فنڈز باقاعدہ منظوری کے بعد متعلقہ ٹی ایم ایز کو منتقل کئے جائینگے تاکہ چیئرمینوں کو بروقت ادائیگی ممکن بنائی جا سکے ۔