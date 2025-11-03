پروازوں کی بحالی ،امریکی ٹیم آڈٹ کیلئے جنوری میں پاکستان آئیگی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان سے امریکا کیلئے براہ راست پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی کی ٹیم جنوری میں ایک اور آڈٹ کیلئے پاکستان پہنچے گی۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی نے تمام متعلقہ شعبوں کے سربراہوں کو امریکی آڈٹ کی تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت کردی ہے ۔امریکی ٹیم پاکستان سول ایوی ایشن اور ملکی ایئر لائنز کے طیاروں کی مینٹیننس، فلائٹ سیفٹی اور آپریشنل معیار کا تفصیلی جائزہ لے گی،امریکی ماہرین ان طیاروں کا بھی معائنہ کریں گے جو مستقبل میں پاکستان سے امریکا کے لئے براہ راست پروازوں میں استعمال کئے جا سکتے ہیں۔