صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم اے او کالج کے قریب ٹرک رکشہ پر الٹ گیا،میاں ،بیوی،بیٹا،بہو جاں بحق

  • پاکستان
ایم اے او کالج کے قریب ٹرک رکشہ پر الٹ گیا،میاں ،بیوی،بیٹا،بہو جاں بحق

چاروں افراد ٹرک کے نیچے دب گئے ، ٹرک کو کرین کے ذریعے اٹھا کر لاشیں نکالی گئیں، مردہ خانہ منتقل جاں بحق ہونے والوں میں شبانہ ،شفیق،ساجد اور اقر ا شامل ، ٹریفک جام ، متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا

لاہور (کرائم رپورٹر)ایم اے او کالج کے قریب افسوسناک ٹریفک حادثے میں میاں ، بیوی، بیٹا اور بہو جاں بحق ہو گئے ۔  ریسکیو حکام کے مطابق تھانہ اسلام پورہ ایم اے او کالج کے قریب بوتلوں سے بھرا ایک ٹرک بے قابو ہو کر رکشے پر الٹ گیا جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار چاروں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ،۔ریسکیو اہلکار نے بتایا کہ ٹرک کو کرین کے ذریعے اٹھا کر لاشیں نکالی گئیں۔جاں بحق ہونے والوں میں 60 سالہ شبانہ زوجہ شفیق، 67 سالہ شفیق ولد فردوس محمد، 35 سالہ ساجد ولد شفیق اور 32 سالہ اقرا زوجہ ساجد شامل ہیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشیں مردہ خانے منتقل کر دیں جبکہ ٹریفک جام ہو گئی ، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لیکر ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا۔ پولیس نے مزید کارروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا آغاز

بِلڈ پاکستان نمائش و کانفرنس کا لاہور ایکسپو میں اختتام

انجمن تاجران کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کا مطالبہ

میکرو اکنامک اصلاحات کیلئے حکومتی کوششیں قابل تعریف

100اور 1500 والے انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی 17 نومبر کو ہو گی

پاک، افغان مذاکرات خطے میں دیرپا امن کیلئے نہایت اہم، میاں زاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak