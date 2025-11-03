پنجاب اسمبلی کا 34 واں اجلاس آج طلب
لاہور (سیاسی نمائندہ)گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی کا 34واں اجلاس طلب کر لیا۔
اجلاس آج 3 نومبر 2025 ، دوپہر 2 بجے ہو گا۔ اجلاس کی صدارت سپیکر ملک محمد احمد کریں گے ۔ اسمبلی سیکرٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اجلاس میں محکمہ سکول و ہائر ایجوکیشن پوچھے گئے سوالات کے جواب دے گا۔اجلاس میں ارکان اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے ۔اجلاس میں 5 موجودہ تحریک التوا کار ، زیر بحث آئیں گی۔اجلاس میں 2 آرڈیننس پیش کئے جائیں گے ۔اجلاس میں منشیات ترمیمی بل 2025 پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں پنجاب فنانس ترمیمی بل 2025، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشنز ترمیمی بل، پنجاب لوکل ہائرنگ بل 2025 اور پنجاب کنٹرول آف نارکوٹکس ترمیمی بل 2025 منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا۔