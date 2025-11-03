لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سرفہرست
ایئر کوالٹی انڈیکس 339، مختلف علاقوں میں شرح خطرناک حد 600 سے تجاوز
لاہور (مانیٹر نگ ڈیسک ، آن لائن)پنجاب کا دارالحکومت لاہورایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سرفہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کی مجموعی شرح 339 ریکارڈ کی گئی تاہم مختلف علاقوں میں شرح خطرناک حد 600 سے تجاوزکر گئی۔سی ای آر پی آفس میں آلودگی کی شرح 623 ، سول سیکرٹریٹ میں 610 ، اقبال ٹاؤن میں 607 جبکہ ساندہ روڈ پر 486 ریکارڈ کی گئی۔ برکی روڈ پر آلودگی کی سطح 478 ، سید مراتب علی روڈ پر 471 ، پیراگون میں 455 اور جی سی یونیورسٹی کے اطراف 447 ریکارڈ ہوئی۔محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے ۔