گوجرانوالہ:پنجاب بار،پی ٹی آئی کے 7امیدوار کامیاب
پختونخوا بار میں اے این پی کی 13،بلوچستان بار سے پی ٹی آئی کی 6نشستیں وزیراعظم کی انڈیپنڈنٹ گروپ کو پنجاب بار الیکشن میں برتری پر مبارکباد
گوجرانوالہ ، اسلام آباد ،پشاور، کوئٹہ(نمائندگان دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں ) پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں گوجرانوالہ ڈویژن کی 10 نشستوں میں سے 7 سیٹیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے جیت لیں۔ادھر بلوچستان بار کونسل کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ پروفیشنل گروپ نے 8 میں سے 6نشستیں سمیٹیں ،انڈیپنڈنٹ گروپ صرف 2سیٹیں جیت سکا جبکہ پختونخوا بارکونسل کے الیکشن میں اے این پی کے حمایت یافتہ 13 امیدوار کامیاب ہو گئے ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 5 ، پی پی ، جے یو آئی اور آزاد امیدوار بھی 2، 2نشستیں جیت گئے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب بار کونسل کے غیر حتمی وغیر سرکاری نتائج کے مطابق گوجرانوالہ کی 3 سیٹوں پر 14 امیدواروں میں مقابلہ تھا ، رانا سربلندخان 3385 ، ظہیر چیمہ 3340 اورپی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سعید بھٹہ 2996 ووٹ لیکر کامیاب ہو گئے ۔ سیالکوٹ سے مسلم لیگ (ن)کے حمایت یافتہ چودھری رضا سبحانی ، تحریک انصاف کے حسن سرفراز بھلی ، حافظ آباد سے بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شعیب بھٹی، گجرات سے اورنگزیب مرل ، محمد نوید وڑائچ ، منڈی بہاؤالدین سے قاسم محمود بابا اور نارووال سے بھی تحریک انصاف کے مجتبیٰ حسن تتلہ ممبر پنجاب بار منتخب ہو گئے ۔
ادھر پاکپتن کی سیٹ پر میاں مراد بھٹی 2113 ووٹ لے کر،اوکاڑہ کی 2نشستوں سے راؤ محمد اشرف 1528اورامجد پرویز چودھری 1429 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ۔دوسری طرف خیبر پختونخوا بار کونسل کی 28 نشستوں پر بھی پانچ سال کیلئے ہونیوالے الیکشن کے غیر حتمی نتائج سامنے آگئے ،اے این پی سے وابستہ ملگری وکیلان نے 13 نشستیں جیتیں۔ پشاور کی 7 نشستوں میں سے ملگری وکیلان کے 4 امیدواروں رفیق مہمند ،فضل واحد ،خضر حیات اوربابر یوسفزئی ، آئی ایل ایف(پی ٹی آئی )کے حمایت یافتہ علی زمان ، صوفیہ نورین اور ایک آزاد امیدوار محمد سعیدنے کامیابی حاصل کر لی۔اسی طرح ملگری وکیلان کے حمایت یافتہ زر باد شاہ نے مردان ،صوابی میں مبشر شاہ ، ہری پور میں شاہد محمود ، ڈیرہ اسماعیل خان میں احمد علی ، کرک میں احمد فاروق، سوات میں عنایت خان ، کوہاٹ میں عماد اعظم ،بنوں میں شاہ حسین اور دیر/باجوڑ میں شاہ فیصل یوسفزئی کامیاب قرار پائے جبکہ آئی ایل ایف کے امیدوار فراز خان چارسدہ ، لکی مروت میں فاروق صابر ، ایبٹ آباد میں شاہ فیصل اور مانسہرہ میں وقاص رضا کامیاب ہوئے ۔
مردان میں اسلامک لائرز فورم کے اسفندیار اورچترال میں اکرام حسین ،پیپلزپارٹی کے سعید حکیم بونیر اورڈیرہ اسماعیل خان سے حشمت،جے یو آئی کے حمایت یافتہ فواد خان شانگلہ اوروقارالملک ، نوشہرہ سے آزاد امیدوار فدا گل ، ایبٹ آباد میں ن لیگ کے حمایت یافتہ محمد علی کامیاب قرار پائے ۔ علاوہ ازیں بلوچستان بار کونسل کی 8نشستوں پر ہونیوالے انتخابات میں کوئٹہ زون کی 4 میں سے 3نشستوں پروفیشنل گروپ کے افضل حریفال، نادرچھلگری، نجیب کاکڑ جبکہ انڈیپنڈنٹ کے میر عطا اللہ لانگو کامیاب ہو گئے ،مکران ڈویژن سے بھی پروفیشنل گروپ کے جاڑیں دشتی ، نصیر آباد سے راحب بلیدی، ژوب سے ایاز مندوخیل کامیاب رہے ۔دوسری طرف قلات سے انڈیپنڈنٹ پینل کے خالد محمود بلوچستان بار کونسل کے ممبر منتخب ہوگئے ۔وکلاء کی تینوں صوبائی تنظیموں کے نومنتخب ممبران کے حامی وکلاء نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور کامیاب وکلاء کو پھولوں کے ہار پہنائے ۔دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے انڈیپنڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بھون کو اسلام آباد بار اور پنجاب بار کے انتخابات میں واضح برتری حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے ۔اپنے جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ یقین ہے نو منتخب نمائندے دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہیں گے ، وزیرِ قانون وکلاء کے مسائل کے حل کیلئے سرگرم عمل ہیں ۔