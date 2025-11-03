صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدرزرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کیلئے کل قطر جائینگے

  پاکستان
صدرزرداری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کیلئے کل قطر جائینگے

اسلام آباد ( سٹاف رپورٹر)صدرِ مملکت آصف علی زرداری قطر میں ہونے والی دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے ۔

 کانفرنس اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے زیرِ اہتمام 4 تا 6 نومبر کو دوحہ میں ہو گی ۔صدر سماجی ترقی، روزگار کے مواقع اور جامع معاشی نمو کے لئے پاکستان کے عزم کو اجاگر کریں گے ،صدرِ مملکت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سماجی تحفظ، غربت میں کمی اور کمزور طبقوں کے استحکام میں بنیادی کردار پر روشنی ڈالیں گے ، صدر عالمی و علاقائی رہنماؤں، بالخصوص قطر کی قیادت اور اقوامِ متحدہ سمیت اہم بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں بھی کریں گے ۔

