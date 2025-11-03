اسحاق ڈارعرب ا سلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کیلئے آج ترکیہ جائیں گے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ترک وزیرِ خارجہ کی دعوت پر آج ایک روزہ دورے پر استنبول جائیں گے ، وہ عرب ا سلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے ۔
دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق استنبول اجلاس کے دوران پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، مقبوضہ فلسطینی علاقوں، بالخصوص غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا، فلسطینی عوام کو بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیرِ نو کی ضرورت پر زور دیگا۔