صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسحاق ڈارعرب ا سلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کیلئے آج ترکیہ جائیں گے

  • پاکستان
اسحاق ڈارعرب ا سلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کیلئے آج ترکیہ جائیں گے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ترک وزیرِ خارجہ کی دعوت پر آج ایک روزہ دورے پر استنبول جائیں گے ، وہ عرب ا سلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے ۔

دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق استنبول اجلاس کے دوران پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، مقبوضہ فلسطینی علاقوں، بالخصوص غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا، فلسطینی عوام کو بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیرِ نو کی ضرورت پر زور دیگا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کی سالگرہ میں شرکت،مداح حیران

آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

مجھ سے منسوب طلاق کی خبریں غلط ہیں :ڈاکٹرزینب

کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے :نبیل ظفر

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak