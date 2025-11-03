پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کا دفاع کیا ،بلاول بھٹو
جانوں کو خطرے میں ڈال کر عوام کو باخبر رکھنے والے خراجِ تحسین کے مستحق
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)پی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ سچائی اور جمہوریت کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا ۔بلاول بھٹو نے کہا کہ صحافیوں کو تشدد، دھمکیوں، یا انصاف سے محروم کر کے خاموش کرنا صرف افراد پر نہیں، جمہوریت پر حملہ ہے ۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کا دفاع کیا ، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اور غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کے مظالم انسانی تاریخ کے شرمناک ابواب ہیں۔قائدِ عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جمہوری ویژن کی روشنی میں پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے ۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ تاریخ کے بدترین میڈیا ٹرائل کا سامنا کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادیٔ صحافت کا علم بلند رکھا ۔