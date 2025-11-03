حکومت کسانوں کو گندم کی پوری قیمت ادا کرے :گورنر پنجاب
سلیم حیدر کی محسن نقوی سے ملاقات ، سیاسی ،ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال
لاہور ، اسلام آباد(سپیشل رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک )گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان پنجاب کسان بورڈ کے دفتر پہنچ گئے ۔چیئر مین پاکستان کسان بورڈ پنجاب میاں محمد اجمل نے گورنر کا استقبال کیا ۔ اس موقع پر سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کسانوں کو گندم کی پوری ، پوری قیمت ادا کی۔موجودہ حکومت بھی کسانوں کے مسائل سمجھتے ہوئے گندم کی پوری پوری قیمت ادا کرے ۔موجودہ سیلاب کی صورتحال سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہوگئیں۔کسان مالی طور پر مشکلات میں مبتلا ہوچکے ایسے میں حکومت کو کسانوں کا ساتھ دینا چاہئے ۔پیپلز پارٹی کسانوں، مزدوروں اور محنت کش طبقے کی جماعت ہے ۔زراعت کے شعبے میں جدید مشینری کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے ۔موجودہ سیاسی قیادت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا میں پاکستان کا اعتماد دوبارہ بحال کیا۔کسانوں کے وفد نے گورنر پنجاب سے کہا کہ حکومت گندم اور آٹے کی ترسیل پر پابندی ختم کرے ۔ علاوہ ازیں وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کے اُمور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے ۔اتحاد و اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ قومی و عسکری قیادت نے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔