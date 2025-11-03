27 ویں ترمیم جب آئیگی ڈنکے کی چوٹ پرآئیگی:بیرسٹر عقیل
لاہور( آئی این پی)وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے کہاہے کہ ابھی 27 ویں ترمیم پر کام شروع نہیں ہوا، 27ویں ترمیم جب بھی آئے گی ڈنکے کی چوٹ پرآئے گی، 27ویں ترمیم لائیں گے اور یہ ہمارا استحقاق ہے ۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہاکہ پیر کے روز سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، 26ویں ترمیم اسی پارلیمنٹ نے کی،27ویں بھی یہی کرے گی، جماعتوں کو اتفاق کرنا چاہیے ،لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ، 140اے میں بہتری کی ضرورت ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ 27ویں ترمیم کیلئے ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں، اپوزیشن سے اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہمارے پاس دوتہائی اکثریت موجود ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر تمام جماعتیں متفق ہوں، 26ویں ترمیم پر پی ٹی آئی بھی متفق تھی، قومی اسمبلی میں نئے قائد حزب اختلاف کا تقرر ہونے کے بعد نئے چیف الیکشن کمشنرآجائیں گے ۔