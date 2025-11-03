صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی ،ن لیگ ،پی ٹی آئی ختم ہوتو ملک ٹھیک ہو سکتا :سراج الحق

  • پاکستان
پی پی ،ن لیگ ،پی ٹی آئی ختم ہوتو ملک ٹھیک ہو سکتا :سراج الحق

ہم ہر ظالم، چور، ڈاکو سے آزادی چاہتے ہیں:یوتھ کنونشن سے خطاب

لاہور (سیاسی نمائندہ ، این این آئی)سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی، ن لیگ اور پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو تو پاکستان ٹھیک ہوسکتا ہے ، اس وقت تینوں جماعتیں اقتدار میں ہیں مگر قوم کو کرپشن اور نعروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ ہم ہر ظالم، چور، ڈاکو سے آزادی چاہتے ہیں۔پاکستان کی مستقبل کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ نظامِ ظلم و کرپشن کے خلاف نوجوان متحد ہوں۔ہم اس ملک میں انقلاب چاہتے ہیں۔ ہربنس پورہ میں عزمِ نو یوتھ کنونشن سے خطاب کر تے ہوئے انہوں نے مزیدکہا کہ پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں امید پیدا کرنا اور انہیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے ۔ فلسطینی اور کشمیری قوم کی جدوجہد ہم سب کے لیے مثال ہے ۔ ایران، افغانستان اور جنوبی افریقہ کے عوام نے قربانیوں سے اپنی تقدیر بدلی، پاکستانی نوجوانوں کو بھی اسی جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔تقریب میں ضیائالدین انصاری، جبران بن سلمان بٹ، میاں خبیب نذیر، معاذ قاضی، شہباز علی اور انٹرنیشنل کرکٹر عمید آصف سمیت مختلف مقررین نے شرکت کی۔پروگرام انچارج حافظ محمد ذیشان نے کہا کہ عزمِ نو کنونشن کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا اور انہیں ملکی ترقی کا فعال حصہ بنانا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا آغاز

بِلڈ پاکستان نمائش و کانفرنس کا لاہور ایکسپو میں اختتام

انجمن تاجران کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کا مطالبہ

میکرو اکنامک اصلاحات کیلئے حکومتی کوششیں قابل تعریف

100اور 1500 والے انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی 17 نومبر کو ہو گی

پاک، افغان مذاکرات خطے میں دیرپا امن کیلئے نہایت اہم، میاں زاہد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak