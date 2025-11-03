پی پی ،ن لیگ ،پی ٹی آئی ختم ہوتو ملک ٹھیک ہو سکتا :سراج الحق
ہم ہر ظالم، چور، ڈاکو سے آزادی چاہتے ہیں:یوتھ کنونشن سے خطاب
لاہور (سیاسی نمائندہ ، این این آئی)سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی، ن لیگ اور پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو تو پاکستان ٹھیک ہوسکتا ہے ، اس وقت تینوں جماعتیں اقتدار میں ہیں مگر قوم کو کرپشن اور نعروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ ہم ہر ظالم، چور، ڈاکو سے آزادی چاہتے ہیں۔پاکستان کی مستقبل کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ نظامِ ظلم و کرپشن کے خلاف نوجوان متحد ہوں۔ہم اس ملک میں انقلاب چاہتے ہیں۔ ہربنس پورہ میں عزمِ نو یوتھ کنونشن سے خطاب کر تے ہوئے انہوں نے مزیدکہا کہ پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں امید پیدا کرنا اور انہیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے ۔ فلسطینی اور کشمیری قوم کی جدوجہد ہم سب کے لیے مثال ہے ۔ ایران، افغانستان اور جنوبی افریقہ کے عوام نے قربانیوں سے اپنی تقدیر بدلی، پاکستانی نوجوانوں کو بھی اسی جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا۔تقریب میں ضیائالدین انصاری، جبران بن سلمان بٹ، میاں خبیب نذیر، معاذ قاضی، شہباز علی اور انٹرنیشنل کرکٹر عمید آصف سمیت مختلف مقررین نے شرکت کی۔پروگرام انچارج حافظ محمد ذیشان نے کہا کہ عزمِ نو کنونشن کا مقصد نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف لانا اور انہیں ملکی ترقی کا فعال حصہ بنانا ہے ۔