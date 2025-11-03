پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس وقت جلتی پر تیل کا کام کر رہا
پارٹی میں اختلافات سے مشکل صورتحال،فائدہ منحرفین اٹھارہے ہیں
(تجزیہ:سلمان غنی)
اپوزیشن کی بڑی جماعت تحریکِ انصاف اپنے بانی کے جیل میں ہونے کی وجہ سے داخلی انتشار اور کشمکش کا شکار نظر آ رہی ہے ۔ اس کی ایک بڑی وجہ جیل سے باہر قیادت میں یکسوئی اور سنجیدگی کا فقدان ہے ، جس کے باعث پارٹی کے حلقے خصوصاً کارکنان ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے ۔ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ بڑی جماعت ہونے کے باوجود اس کی پالیسی نے اسے دفاعی محاذ پر لاکھڑا کیا ہے ۔ اس مرحلے پر وہ اندرونی اختلافات کے گرداب میں پھنسی ہوئی نظر آتی ہے ۔ موجودہ قیادت کے پاس نہ تو یہ صلاحیت ہے اور نہ ہی قابلیت کہ وہ پارٹی اور بانیِ پی ٹی آئی کو مشکل حالات سے نکال سکے ۔
اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کب تک تحریکِ انصاف کی قیادت جیلوں، مقدمات اور صعوبتوں سے دوچار رہے گی؟ کیا ان کے لیے قومی سیاست میں کوئی راستہ کھل پائے گا؟ نئی صورتحال میں پارٹی بانیِ پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان یا جیل سے باہر قیادت کے بجائے خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی اور ان کی حکومت کی جانب دیکھتی نظر آ رہی ہے ۔پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار رہنما کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں گومگو کی پالیسی نے پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے ۔ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑنے والے ہی اب اس سیاسی خلا کو پُر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اندرونی کنفیوژن نے پیدا کر رکھا ہے ۔ جب تک ہم واضح طور پر مزاحمت یا مفاہمت میں سے کسی ایک پالیسی پر فیصلہ نہیں کرتے ، ہمارا سیاسی کردار مستحکم نہیں ہو پائے گا، اور اس کا نقصان ہمیں سیاسی میدان میں ہوگا۔قیادت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بانیِ پی ٹی آئی تو کجا، جیلوں میں بند متعدد رہنماؤں میں سے کسی کو بھی وہ قانونی ریلیف نہیں دلا سکے ۔ جیل سے باہر قیادت نے تو جیلوں میں بند اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا۔ نتیجتاً موجودہ قیادت نہ تو پارٹی کو منظم کر سکی، نہ عوامی تحریک چلا سکی، اور نہ ہی سیاسی راستہ نکال سکی۔سوشل میڈیا اس وقت جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے ۔
اس کا فائدہ پارٹی کے منحرفین جیسے عمران اسماعیل، فواد ، محمود مولوی اور دیگر ساتھی اٹھا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ بانیِ پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے ۔ تاہم وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے کہ حکومت اس وقت بانیِ پی ٹی آئی یا ان کی لیڈر شپ کو کسی ریلیف دینے کی پوزیشن میں بھی ہے یا نہیں۔پارلیمنٹ کی سطح پر بھی پی ٹی آئی کی مزاحمتی سیاست مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ سپیکر قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی کے نوٹیفکیشن کے اجرا میں لیت و لعل سے کام لیا ہے ، جبکہ اچکزئی بھی سیاسی محاذ پر سرگرم نظر نہیں آ رہے ۔ماہرین کے مطابق پی ٹی آئی میں پیدا شدہ اختلافات نے پارٹی کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ۔ حکومت سے لڑائی مول لینے کے بجائے پارٹی نے ریاست کو ہدف بنایا، جس کی وجہ سے اس کے لیے کسی بھی سطح پر لچک یا ریلیف کی گنجائش نہیں رہی۔پارٹی کی مشکلات، مقدمات اور صعوبتیں براہِ راست بانیِ پی ٹی آئی کی رہائی سے منسلک ہیں۔ جب تک وہ جیل سے باہر نہیں آتے ، بہتری کے امکانات کم ہیں۔ ریاست بھی اس بات سے قاصر ہے کہ بانی کب رہا ہوں گے ، کیونکہ بظاہر جیل میں رہنے کا فیصلہ خود بانیِ پی ٹی آئی کا ہے ، جو اپنی رہائی کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتے ۔ اس کی ایک وجہ جیل سے باہر کے حالات اور خود جماعت کے اندرونی معاملات ہیں، جن میں انہیں فی الحال کوئی مؤثر کردار نظر نہیں آتا۔