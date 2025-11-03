نعیمہ کشور سے ناروا سلوک، ڈاکٹرز کو بچا لیا گیا، چھوٹا سٹاف تبدیل
ایمبولینس نہ ملی، ٹوٹی ویل چیئر دی گئی، نرس کی عدم دستیابی پر رکن اسمبلی نے شکایت لگائی پولی کلینک انتظامیہ نے صرف ٹیکنیشنز و عملہ بدلا، انچارج ڈاکٹرز و افسران عہدوں پر برقرار
اسلام آباد (ایس ایم زمان)ممبر قومی اسمبلی نعیمہ کشور خان کے ساتھ ناروا سلوک کے واقعہ پر پارلیمنٹ ڈسپنسری کے چھوٹے سٹاف کو تبدیل کر دیا گیا، تاہم پولی کلینک انتظامیہ نے ڈسپنسری کے میڈیکل افسران کو تبدیل نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق انچارج ڈاکٹرز بدستور اپنے عہدوں پر موجود ہیں۔نعیمہ کشور خان نے ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین ہاؤس و لائبریری کمیٹی کو تحریری درخواست دی جس میں بتایا گیا کہ ان کی حال ہی میں سرجری ہوئی تھی۔ انہوں نے پارلیمنٹ ڈسپنسری میں ایمبولینس کے لیے فون کیا تو ملازم نے جواب دیا کہ ڈرائیور موجود نہیں۔ بعدازاں جب ویل چیئر مانگی گئی تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی، جھگڑے کے بعد دوسری ویل چیئر فراہم کی گئی۔ اگلے دن پٹی تبدیل کرنے کی درخواست کی گئی تو جواب ملا کہ خاتون نرس دستیاب نہیں۔ بعد ازاں ڈائریکٹر لاجز کی ہدایت پر نرس کو بلایا گیا۔ممبر قومی اسمبلی نے اس رویے کا نوٹس لینے اور معاملے کو کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے ۔ پولی کلینک انتظامیہ نے واقعے کے بعد سینیئر ٹیکنیشن، جونیئر ٹیکنیشن اور آیا سمیت دیگر چھوٹے ملازمین کو تبدیل کر دیا ہے ، تاہم کسی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔پولی کلینک کے ترجمان ڈاکٹر عبدالجبار بھٹو نے بتایا کہ واقعے کی انکوائری کی جائے گی اور رپورٹ موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔