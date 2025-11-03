سہیل آفریدی کاکردار9مئی سے کہیں سنگین:اختیارولی
ویڈیو سامنے آنے کے بعد پی ٹی آئی نے اسے جعلی قرار دینے کی مہم شروع کر دی ویڈیو کا فرانزک کرا لیتے ہیں،حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے :رہنمامسلم لیگ ن
پشاور(دنیا نیوز)پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما اختیار ولی خان نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی بارے ویڈیو کا فرانزک کرا لیتے ہیں،حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے ۔پشاور سے جاری اپنے ایک بیان میں اختیار ولی خان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں سامنے آنے والی ویڈیوزمیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سہیل آفریدی نے 9 مئی کے واقعات کے دوران مسلح گروہوں کی قیادت کی، جس سے اِن کے کردار اور عوامی عہدے کے لیے اہلیت پر سنجیدہ سوالات اٹھ گئے ہیں۔اُنہوں نے کہا کہ ویڈیوز میں سہیل آفریدی ہنگامہ آرائی کرنے والے مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں اور ریاستی اہلکاروں پر پتھراؤ کی قیادت کرتے نظر آرہے ہیں، اُن کے بقول یہ شواہد اس بات میں کوئی ابہام نہیں چھوڑتے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی براہِ راست قیادت کر رہے تھے ۔رہنما ن لیگ کا کہنا تھا کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسے جعلی قرار دینے کی مہم شروع کر دی، تاہم فرانزک تحقیق کے بعد حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے ۔اختیار ولی خان نے کہا کہ یہ کہنا کہ ویڈیوز کسی اور موقع کی ہیں، جرم کی سنگینی کو کم نہیں کرتا، ان کے مطابق سہیل آفریدی کا کردار 9 مئی کے دیگر ملزمان سے کہیں زیادہ سنگین نوعیت کا ہے ۔انہوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے کے باوجود سہیل آفریدی کے بیانات اور تقاریر آئینی حلف سے انحراف ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف عوام کو اُکسانا سنگین بغاوت کے مترادف ہے ۔رہنما مسلم لیگ ن نے دعویٰ کیا کہ تازہ شواہد نے سہیل آفریدی اور ان کی جماعت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے ۔