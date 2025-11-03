پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران کو جانتی تک نہیں، فواد چودھری
اسلام آباد ( آن لائن )سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت بانی عمران خان کو جانتی تک نہیں۔۔۔
موجودہ ملکی صورتحال میں کسی پلس مائنس فارمولے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہماری کوشش صرف پاکستان کے لیے ایک بہتر راستہ تلاش کرنے کی ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حالات معمول پر نہ آئے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے ۔ فواد نے کہا کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے اور پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پی ٹی آئی کی حقیقی قیادت کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے ۔