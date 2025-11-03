صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران کو جانتی تک نہیں، فواد چودھری

  • پاکستان
پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت عمران کو جانتی تک نہیں، فواد چودھری

اسلام آباد ( آن لائن )سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت بانی عمران خان کو جانتی تک نہیں۔۔۔

 موجودہ ملکی صورتحال میں کسی پلس مائنس فارمولے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہماری کوشش صرف پاکستان کے لیے ایک بہتر راستہ تلاش کرنے کی ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حالات معمول پر نہ آئے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے ۔ فواد نے کہا کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے اور پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پی ٹی آئی کی حقیقی قیادت کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کی سالگرہ میں شرکت،مداح حیران

آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

مجھ سے منسوب طلاق کی خبریں غلط ہیں :ڈاکٹرزینب

کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے :نبیل ظفر

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak