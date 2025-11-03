صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادی صحافت جمہوریت کی بنیاد

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر )مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شازیہ مری نے کہا کہ پریس کی آزادی جمہوریت کی بنیاد ہے اور اسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ضروری ہے۔

صحافیوں کے خلاف جرائم میں استثنیٰ کے خاتمے کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم روکنے اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے فوری اقدامات کئے جائیں، خواتین صحافیوں کو منفرد خطرات کا سامنا ہے اور ان کی حفاظت کے لئے قانونی اور ادارہ جاتی اقدامات ضروری ہیں، انہوں نے کہاکہ پی پی پی ہمیشہ سے پریس کی آزادی کی علمبردار رہی ہے ۔ شازیہ مری نے کہاکہ صحافیوں کو خاموش کرنا دراصل جمہوریت کو خاموش کرنا ہے ،ہمیں ان کی حفاظت کے لئے فوری اقدام کرنا ہوگا۔ 

