پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ، چور چور کے نعرے : قیادت کیخلاف نازیبا الفاظ، سپیکر برہم
پی ٹی آئی استعفیٰ دے ، سڑکوں پر جائیں،ا حسن رضا ،شدید شور شرابے کے باعث سپیکر نے اجلاس ملتوی کردیا الفاظ حذف کریں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ، ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہوکر احتجاج، ترمیم انفورسمنٹ سمیت 4 بل منظور
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن نے 3 بار کورم کی نشاندہی کی،اسمبلی میں مسودہ قانون ترمیم مالیات، پنجاب 2025ء، ترمیم انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشنز پنجاب 2025ء اوردی پنجاب ٹورازم اینڈ ہیریٹج اتھارٹی بل 2025ء سمیت چار قوانین منظور کر لئے گئے ۔ اجلاس میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے پر شدید ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی اور شور شرابے پر سپیکر نے برہمی کا اظہار کیا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا ۔پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ بیالیس منٹ کی تاخیر سے سپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا،اجلاس کے آغاز پر سپیکر کی ہدایت پر سیکرٹری جنرل عامر حبیب نے پنجاب اسمبلی کے 34ویں اجلاس کے لئے 6پینل آف چیئر پرسن کے ناموں کااعلان کردیا۔جن میں سمیع اللہ خان، افتخار چھچھر، بلال یامین، ارشد ملک، شوکت راجہ اور ذوالفقار علی شاہ شامل ہیں۔
وقفہ سوالات کے آغاز پر سپیکر ملک محمد احمد خان نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی عدم موجودگی پرسخت برہمی کا اظہارکرتے ہوئے کہا کہ وزیر ہائر ایجوکیشن کی بنیادی ذمہ داری ایوان میں موجود ہونا ہے ،سپیکر نے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن کی اسمبلی میں عدم دلچسپی پر وزیر اعلیٰ کو خط بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے ۔ اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی،اپوزیشن رکن اعجاز شفیع کے بولنے پر ن لیگ کے رکن اسمبلی احسن خان اور چیف وہپ رانا محمد ارشد نے تقریر شروع کردی، حکومتی ارکان رانا ارشد طارق گل اور ملک وحید نے اپوزیشن کے لیڈروں پر الزامات لگانے شروع کردیئے ، جواب میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے چور چور کے نعرے لگائے گئے ،احسن رضا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا صرف نشئی کی جیل سے رہائی ہے وہ ایک مصدقہ چور ہے ،پی ٹی آئی والوں کو ریاست اور ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ، انہیں چاہیے یہ اسمبلیوں سے استعفی ٰدیں اور سڑکوں پر جائیں،اپوزیشن و حکومتی ارکان کا ایوان میں شدید شور شرابے کے باعث سپیکر نے اجلاس دس منٹ کیلئے ملتوی کردیا۔
ڈپٹی اپوزیشن لیڈر حافظ فرحت نے ایوان میں گفتگوکرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کے بارے میں جو الفاظ حکومتی سائیڈ سے بولے گئے وہ قابل اعتراض ہیں،ایک دوسرے کی لیڈر شپ کے خلاف غلیظ الفاظ استعمال نہ کریں ، وہ الفاظ حذف کریں، عدل کا معیار قائم رکھیں۔سپیکر نے کہا کہ اتنا شور تھا کہ مجھے سنائی ہی نہیں دیا۔آپ بتا دیں کیا کہا تھا، میں بارہا کہہ چکا ہوں ایک دوسرے کی لیڈر شپ کو برا بھلا نہ کہیں،پہلے عدل کی تشریح کروں گا،اپوزیشن کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر شور شرابا،سپیکر کی اپوزیشن کو بار بار بیٹھنے کی ہدایت،اپوزیشن سپیکر کی کوئی بات سننے پر تیار نہیں جس پرسپیکر نے کہا کہ یہ آپ کا رویہ ہے ، اس کے جواب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ سپیکر نے اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی کردیا۔