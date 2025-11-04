خارجہ پالیسی سے عالمی تعلقات بہتر ہو رہے : خواجہ آصف
وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ سفارتی رسائی سنگ میل:سیمینار سے خطاب ایس سی او کانفرنس سے علاقائی سطح پر رابطہ کاری میں اضافہ ہوا :خرم دستگیر
اسلام آباد(آئی این پی)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ، امریکا ،چین ،سعودی عرب اور دبئی کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ۔انسٹی ٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز اسلام آباد کے زیرِ اہتمام سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اب عالمی سطح پر ایک قابلِ اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے اورتعلقات بہتر ہورہے ہیں ، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے کئی شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے ، قطر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مثالی قرار دئیے جا رہے ہیں، یہ شراکت داری باہمی اعتماد اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہے ، چین پاکستان کا ہر موسم کا دوست ہے اوردونوں سی پیک فیز تھری پر کام بڑھانے کیلئے پرعزم ہیں۔
پاکستان کی وسط ایشیائی ممالک آذربائیجان اور ترکمانستان تک رسائی میں نمایاں بہتری آئی ہے ، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کی سفارتی رسائی ایک اور سنگ میل ہے ، پاکستان ترکی اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہا ہے ، پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف ایک موثر آواز بن کر ابھرا ہے ، پاکستان کی سفارت کاری اعتماد اور استحکام کی عکاسی کر رہی ہے ۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ نریندر مودی نے پاکستان پر اٹیک کرنے کا پلان بنایا اس کے بعد ہم نے فتح حاصل کی، ہم ڈپلومیسی میں بہتری محسوس کر رہے ہیں، ایس سی او کانفرنس کے ذریعے علاقائی سطح پر رابطہ کاری میں اضافہ ہوا ہے ، پاکستان میں لیڈر شپ تبدیل ہو چکی ہے ، اب پاکستان کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر لیڈ کر رہے ہیں، بہت سے پارٹنر آرہے ہیں اور پاکستان سے تعاون کی بات کر رہے ہیں۔