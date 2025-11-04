صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی آرسکینڈل،کئی افسروملازمین کو چارج شیٹ کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
اے ڈی آرسکینڈل،کئی افسروملازمین کو چارج شیٹ کرنیکا فیصلہ

ریجن سی کے ای ٹی اوزاورانسپکٹرز نے جعلی شناختی کارڈز پر گاڑیاں ٹرانسفرکیں 6رکنی کمیٹی کی ایک سال بعد حتمی رپورٹ جمع ،ملزموں کے بیانات قلمبندہونگے

لاہور(عاطف پرویز سے )اے ڈی آر (ایڈ رپریزینٹیشن )سکینڈل کی ابتدائی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد لاہور ریجن سی کے متعدد افسروں اور ملازمین کو چارج شیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ۔ذرائع کے مطابق چھ رکنی انکوائری کمیٹی نے تقریباً ایک سال بعد اپنی حتمی  رپورٹ جمع کرادی ہے ، جس کے بعد ڈائریکٹر ریجن سی نے ای ٹی او آفیسرز اور متعلقہ انسپکٹرز کو چارج شیٹ کرنے کی منظوری دے دی ۔سال 2024 میں یہ سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں ملوث افسروں اور ملازمین پر الزام تھا کہ انہوں نے جعلی شناختی کارڈز کے ذریعے سینکڑوں گاڑیاں ٹرانسفر کیں، تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے عمل میں فیک شناختی کارڈز کا استعمال کیا گیا۔چارج شیٹ جاری ہونے کے بعد ملوث افسروں اور ملازمین کے بیانات قلم بند کئے جائیں گے ، جس کے بعد قواعد کے مطابق سزا دی جائے گی۔رپورٹ کے مطابق سکینڈل میں منظر خالد ،ناظم اسد ،نذیر بھٹی ،رضاوٹو ،جہانگیر وٹو اورخالدبشیر سمیت 6انسپکٹرز ملوث ہیں ۔محکمانہ ذرائع کے مطابق اس معاملے میں عدم برداشت کی پالیسی کے تحت کارروائی کی جارہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak