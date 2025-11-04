تمام حکومتی واپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کواسلام آباد پہنچنے کی ہدایت
اسلام آباد(سہیل خان)پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب ہونے کے بعد حکومتی، حلیف جماعتوں سمیت اپوزیشن نے ارکان پارلیمنٹ کو بیرونی دوروں سے روکنے اور فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کردی۔
وزیراعظم ہاؤس سے بھی فون کھڑک گئے ، پارلیما نی جماعتوں نے اپنے اپنے اجلاس بھی طلب کر لیے ۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ہدایت لینے کی مسلسل کوششیں کر رہی ہے ۔اس ساری صورتحال میں مڈنائٹ آپریشن 26ویں ترمیم کی کہانی پرانی اور نئی27ویں ترمیم کی تیاریاں مکمل کرلی گئیں۔ پیپلزپارٹی، مسلم لیگ( ن) جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات سے خوفزدہ دکھائی دے رہی ہیں ۔ آئینی ترمیم بارے قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے ذرائع نے تصدیق کردی ہے۔