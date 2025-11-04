صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9 مئی :خیبرپختونخوا حکومت انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کمیشن قائم کرے گی

  • پاکستان
پشاور(نمائندہ دنیا)خیبرپختونخوا حکومت 9 مئی واقعات کی تحقیقات کیلئے انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کمیشن قائم کرے گی۔

ذرائع کے مطابق کمیشن کے قیام میں محکمہ قانون ، داخلہ، انتظامیہ،اسٹیبلشمنٹ اور ایڈووکیٹ جنرل آفس کی خدمات حاصل کی جائیں گی،متعلقہ محکموں کو ٹی او آرز طے کرنے کا ٹاسک حوالے کیا جائے گا،کمیشن ایک ممبر پر مشتمل ہوگا یا زیادہ ،فیصلہ متعلقہ محکمہ کرے گا،کمیشن کا سربراہ ریٹائرڈ جج یا پھر بیوروکریٹ ہو گا، ایڈووکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اتمانخیل کے مطابق صوبائی حکومت نے کمیشن قائم کرنے کاا علان کیا ہے ۔ جبکہ کمیشن کس طرز پر ہوگا،اس وقت مشاورت جاری ہے ،حکومت کا اختیار ہے کس کو نامزد کرے۔

