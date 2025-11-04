صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا:کرپشن کی روک تھام کیلئے قائم احتساب کمیٹی غیر فعال

  • پاکستان
پختونخوا:کرپشن کی روک تھام کیلئے قائم احتساب کمیٹی غیر فعال

پشاور (ذیشان کاکاخیل) خیبرپختونخوا میں گڈ گورننس کے فروغ اور کرپشن کی روک تھام کے لیے قائم انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی غیر فعال ہو گئی۔

ذرائع کے مطابق یہ کمیٹی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر گزشتہ سال قائم کی گئی تھی اور اس کا تین ممبران پر مشتمل ڈھانچہ تشکیل دیا گیا تھا، کمیٹی کو کابینہ اراکین اور صوبائی وزراء پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے متعدد ٹاسک دیئے گئے تھے تاہم 15 ماہ بعد کمیٹی غیر فعال ہوگئی ۔ذرائع کے مطابق کمیٹی میں شاہ فرمان، مصدق عباسی اور ایڈووکیٹ قاضی انور شامل تھے ، کمیٹی وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کسی بھی وقت کسی بھی محکمے کے وزیر سے جواب طلب کر سکتی تھی مگر ممبران کی جانب سے معذرت کے بعد کمیٹی اب کام جاری نہیں رکھ سکے گی۔کمیٹی کے رکن قاضی انور ایڈووکیٹ نے تصدیق کی ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی نئی ہدایت موصول نہیں ہوئی کہ کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی یا نہیں، مصدق عباسی گاؤں چلے گئے ہیں جس کے باعث کمیٹی فی الحال غیر فعال ہو چکی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak