پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امورکمیٹی کااجلاس، انتخابی تیاریوں پرغور
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان امور کمیٹی کی مشاورتی نشست اسلام آباد میں ہوئی۔
جس میں گلگت بلتستان کی سینئر قیادت اور سی سی ممبران نے آئندہ انتخابات کے تناظر میں پالیسی امور پر تبادلہ خیال اور گلگت بلتستان میں پارٹی کی تنظیمی حکمت عملی، عوامی رابطہ مہم اور انتخابی تیاریوں پر غور کیا۔ خطے کے عوامی مسائل اور ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے پارٹی پالیسی مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں نیئر بخاری، قمر زمان کائرہ، ہمایوں خان، ندیم افضل چن ، امجد حسین، سید مہدی شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔